凱莉力挺博恩：沒人想被炎上！驚曝「百靈果魔咒」 本來聽到想哭
喜劇演員曾博恩因連續多年代言某外送平台，近日大方送出5萬元小費給外送員，主動將福利給予需要幫助的人，一位收到小費的當事人宣稱是退役飛官，曾意外飛行失事受傷，獨自撫養3個孩子，身世相當可憐，沒想到事後證實所言非真實，博恩今（30）日坦承未經查證造成錯誤，無奈下架影片，強調自己也是受害者，難過表示需要幫助，好友凱莉出面力挺博恩，更透露他上次來「百靈果」Podcast分享這個故事，說自己感動到差點哭了，表示網紅也是人，「沒有人會刻意想要被炎上」。
記者江芷稜／綜合報導
凱莉表示，上週跟博恩錄音的時候，他主動說出最近自掏腰包拍了一隻影片，遇到一個外送員分享了超感人的故事，博恩現場聽到整個快哭出來，覺得無意間幫助到了一個急需幫助的家庭，她開玩笑說，「你最近很久沒被炎上了，但這麼暖的影片一定不會有事的啦！」沒想到影片釋出又鬧風波，凱莉搞笑說：「博恩也太衰了吧！是上我們節目的魔咒嗎？」
凱莉表達力挺博恩之意，卻有酸民指控博恩造假、她還護航說話，凱莉反擊「你有證據嗎？我是選擇相信我們的朋友」。她也轉發博恩寫的長文表示，「沒有人會刻意想要被炎上，沒有人可以真正的享受被炎上的過程，人不是設計來承受網路上突然大量的惡意攻擊的。網紅也是人，就像你身邊的任何一個朋友，會難過、會生氣、會哭、會笑」。
她感性說道「博恩是一個我很尊重的喜劇演員，他總是衝在最前面當拓荒者，努力嘗試好多不同的東西，想讓台灣的內容在網路上衝出一條路」，她的發文引發討論，演員馬俊麟表示「因為這本質是一個善舉，把善舉的過程自己錄影，做成影片，對外公布；會有點像是在跟大家說：『哈囉大家我有在做好事喔！』這件事就會質變」，網友意見雜沓，兩派都有支持說法，很多人為博恩叫屈，認為說謊的外送員應該出來幫忙澄清，不該讓博恩一個人承受結果。
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