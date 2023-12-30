林岱縈遭前東家「積欠1年薪水」內幕曝光！認：逼不得已才會提告
啦啦隊「零死角女神」林岱縈睽違3年推出全新寫真《答應你：林岱縈寫真》挑戰以前從未有過的超大尺度。今（30）日林岱縈出席限定寫真簽書會，現場不僅湧入上百名粉絲朝聖，就連「南韓女神」安芝儇以及樂天多位好姐妹都到場力挺。談到先前發生的經紀糾紛，林岱縈坦言已經被積欠1年的薪水，逼不得已才選擇提告。
記者詹鎰睿／台北報導
目前單身7年的林岱縈，雖然身邊不乏追求者，但她強調現在不急著談戀愛，要專注在演藝事業上面衝刺，幸好家中兩位妹妹都已經結婚生小孩，讓林岱縈沒有被催婚、要生育的壓力，父母反而都很支持她。林岱縈還笑說，全家人都看過這本寫真書了，也都給予很大的鼓勵，只擔心她有沒有好好休息。
談到先前的經紀糾紛，讓林岱縈一度大動作在個人社群上發出聲明。為此，林岱縈無奈感嘆地說，一直希望可以與前東家好聚好散，自己也是逼不得已，雙方也已經在9月解約，走向法律途徑。
林岱縈自爆，「我1年沒有拿到薪水了，但生活還是要過。」再加上常在外面聽到一些對她不符的謠言傳聞，「我真的沒辦法忍耐，只好先發一份聲明稿，希望能順利圓滿解決。」至於到底積欠多少薪水？林岱縈僅回應，目前還在打官司中，不方面透露太多。
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