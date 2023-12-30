總統辯論／向侯喊話！賴清德：貴黨黑金家族應第一刀掃除下去

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賴清德在最後階段發言時表示，要給兩位候選人一段話，身為總統候選人是政治領袖，對於個人、團體、政黨攻擊，要依法有據，捕風捉影不會得到社會支持，若侯市長有心改革黑金政治，貴黨黑金家族應該第一刀就要掃除下去，對國家社會一定有幫助。
賴清德提到，他要謝謝台灣人民，37年來給民進黨的鼓勵和鞭策，讓民進黨從草根中誕生，成長為有力監督的在野黨，更進一步成為可以實踐理念的執政黨。
賴清德說，2016和2020年，人民的支持讓民進黨有了力量和機會，去推動中華民國台灣的轉型改革，打造一個讓全世界都看見、重視、尊敬的國家，而2018和2022年的挫敗，「人民所送給民進黨的訊息，我們也收到了，所帶來的深刻反省，成為我們不斷提升執政表現的動力，民意就是我們的養分。政府是如此，政治人物也是」。
「我不是賴神，我和多數人一樣，來自一個平凡的家庭！」賴清德提到，他當醫生時，他從傾聽病人的痛苦和需求中，不斷精進自己的醫術；從政之後，他也從不斷從民意的訊息中，自我反省、自我要求，期許自己有一天扛起更重的責任時，可以撐得起這個國家的需要。
賴清德說，經過多年民代、地方和中央的歷練，他做好了準備而來，他會用盡一切的力量，找到更對、更快的方法，做得更多、更好，不辜負人民對他的託付。
賴清德提到，要感謝所有台灣人民，支持蔡總統和她領導的團隊，感謝所有在崗位上兢兢業業的軍公教同仁，以及所有社會協力和鞭策的力量，在這8年，我們一起讓國家走上正確的方向。
賴清德細數過去政績，包含外交、經濟轉型、能源改革、年改、婚姻平權等；他強調，「我們選擇了認同中華民國台灣的道路，團結每一個族群、團結每一個世代，在面對中國威脅的時候，才有辦法共同面對各項的挑戰」、「台灣好不容易走上了這條路，絕對不能再回頭」。
賴清德呼籲，賴清德和蕭美琴會持續在這條道路上讓台灣走得更穩、走得更遠，會打造有力的政府，不分黨派、用人唯才，傾聽民意的期待，團結所有的力量，讓中華民國台灣能夠有更好的未來，這不是戰爭與和平的選擇，而是走向未來，或者是走回過去的選擇，「敬請全體國人1月13號一定要出來投票，支持2號美德配，讓美德贏台灣、讓台灣贏得美」。
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