收5萬小費外送員故事真相大逆轉！博恩衰捲風波 志祺七七吐心聲
知名喜劇演員曾博恩，日前拍攝一部給外送員5萬小費的溫馨影片，不料後續劇情真相出現大逆轉，因為外送員自稱曾經歷墜機意外的退役飛官，但空軍清查紀錄後發現「查無此人」，新北市第九選舉區28歲立委候選人陳愷寧更在30日凌晨表示「影片中的外送員是我父親，我媽媽並沒有過世」，劇情太過戲劇化，也讓博恩遭網友質疑造假，對此，好友YouTuber志祺七七也出聲：「博恩他們是受害者，大家都很崩潰」。
記者潘毅／綜合報導
這次外送員小費影片事件曝光後，各路網友紛紛跑到臉書、Dcard論壇等地質疑伯恩影片有造假之嫌，而博恩則不斷澄清，更崩潰表示「還是不懂為什麼別人說謊、是我被騙，但我的誠信要被質疑」。
對此，志祺七七也表示，博恩他們是受害者，更在個人臉書上吐露無奈心聲「有名有錢的人不想關心社會是有原因的，因為關心了大多都沒好事，幹嘛不乖乖買0050、買房子、收個租」。
但仍有部分網友提出，博恩應盡「查證責任」之觀點，志祺則坦言，本身也曾認為有影響力就得做到完美查證，「但隨著我參與更多之後，我有不同的想法，也跟你分享：我不覺得查證的責任100%在於傳播者，傳播者該盡力查證，並保持資訊修正的暢通管道，但不是要100%的驗證」，因為若每件事情都要保證百分之百正確，那最後就是會演變成沒人敢說話。
最後志祺也認為，無論是資訊產出者、傳播者，還是閱聽者，都要保有合理懷疑的警覺，不要認為「確保資訊正確是別人的責任」，畢竟資訊是形成認知的元素，但確保「認知正確」個人是責無旁貸，「三個角色都盡力查證，也保持資訊修正的通暢管道，不要看後不理，才會是好的方向，但光看就知道門檻太高了，不可能」。