總統辯論／從未反對核電！侯友宜再嗆賴清德用「乾淨的煤」
中選會今（30）日舉辦唯一一場總統大選辯論會，進入交叉詰問環節時，民進黨總統候選人賴清德問及，對手不約而同重提要重啟服貿，試問目的何在？此外兩人擔任市長都主張，沒有能力處理核廢都不應用核電，更稱主張核電佔到10%以上，要蓋到核八。對此國民黨候選人侯友宜說，民進黨什麼都可以扯到政治，稱ECFA是糖衣毒藥卻不廢止，對於核電議題強調，自己從未反對核電，核安做好、核廢妥善處理，一定可以用核電，反嗆賴過去稱要用「乾淨的煤」。
記者陳威叡／台北報導
賴清德提問表示，服貿協議10年前被太陽花學運擋下，台灣的經濟才有動能，不僅立足台灣、佈局全球，還行銷全世界。但無論侯柯都重提10年前失敗的政策，要重啟服貿，請問目的何在？這難道要把台灣再度鎖進一個中國的市場？此外在能源轉型方面，兩人過去都主張沒有能力處理核廢，都不應該用核電，但現在不約而同說核電廠延役，同時你們的能源政策裡面，核電要佔到10%以上，這要蓋到核八。
對此侯友宜說，民進黨什麼事情都可以扯到政治，自己的兩岸經貿政策與民進黨最大差別，他是佈局全球，另提到兩岸ECFA繼續走，8年過去了，民進黨監督條例沒通過，也不廢除ECFA，「以前不是說糖衣毒藥嗎？」
對於核電議題，侯友宜痛批民進黨非核家園也跳票，更強調自己從來沒有反對核電，核安做好、核廢妥善處理，一定可以用核電，核電很重要，要「以核減煤」，反嗆賴過去稱要用「乾淨的煤」。
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