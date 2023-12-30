「趙少康吃誠實豆沙包！」　賴清德笑稱：感謝他真心推薦

總統辯論／從未反對核電！侯友宜再嗆賴清德用「乾淨的煤」

▲侯友宜回應能源問題，強調自己從未反對核電，核安做好、核廢妥善處理，一定可以用核電。（圖／翻攝自公視）
▲侯友宜回應能源問題，強調自己從未反對核電，核安做好、核廢妥善處理，一定可以用核電。（圖／翻攝自公視）

記者陳威叡／台北報導

中選會今（30）日舉辦唯一一場總統大選辯論會，進入交叉詰問環節時，民進黨總統候選人賴清德問及，對手不約而同重提要重啟服貿，試問目的何在？此外兩人擔任市長都主張，沒有能力處理核廢都不應用核電，更稱主張核電佔到10%以上，要蓋到核八。對此國民黨候選人侯友宜說，民進黨什麼都可以扯到政治，稱ECFA是糖衣毒藥卻不廢止，對於核電議題強調，自己從未反對核電，核安做好、核廢妥善處理，一定可以用核電，反嗆賴過去稱要用「乾淨的煤」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
賴清德提問表示，服貿協議10年前被太陽花學運擋下，台灣的經濟才有動能，不僅立足台灣、佈局全球，還行銷全世界。但無論侯柯都重提10年前失敗的政策，要重啟服貿，請問目的何在？這難道要把台灣再度鎖進一個中國的市場？此外在能源轉型方面，兩人過去都主張沒有能力處理核廢，都不應該用核電，但現在不約而同說核電廠延役，同時你們的能源政策裡面，核電要佔到10%以上，這要蓋到核八。

對此侯友宜說，民進黨什麼事情都可以扯到政治，自己的兩岸經貿政策與民進黨最大差別，他是佈局全球，另提到兩岸ECFA繼續走，8年過去了，民進黨監督條例沒通過，也不廢除ECFA，「以前不是說糖衣毒藥嗎？」

對於核電議題，侯友宜痛批民進黨非核家園也跳票，更強調自己從來沒有反對核電，核安做好、核廢妥善處理，一定可以用核電，核電很重要，要「以核減煤」，反嗆賴過去稱要用「乾淨的煤」。

【決戰2024！三強鼎立前進總統府】明年總統大選，賴清德、侯友宜、柯文哲，究竟誰會獲得最後勝利？最即時、最深度、最精采的2024大選報導，請鎖定《NOWnews今日新聞》大選專頁。  

更多「2024大選」相關新聞。

總統辯論／主張核電　柯文哲坦言：核廢長期處理的確有困難

總統辯論／凱旋苑炎上　侯友宜： 我不是炒房炒地皮

總統辯論／若勝選朝小野大　柯文哲：我推展市政很少遇到困難

總統辯論／3人房地產爭議炎上　賴清德：我是唯一沒有炒地炒房

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選