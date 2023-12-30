黃豪平心疼博恩被騙5萬小費！怒揭「網友1亂象」：你只是討厭他
知名喜劇演員曾博恩，日前把5萬元代言費送給外送員當小費，結果釣出對方自稱是「曾歷經墜機意外的退役軍官」，如此感人的溫馨故事，卻被外界發現與事實不符，引發爭議，也讓博恩瞬間成為眾矢之的、飽受批評。對此，好友黃豪平也忍不住PO文力挺博恩，認為大家明明都是受害者，但網友只是討厭他，想趁機潑髒水而已。
記者詹鎰睿／綜合報導
黃豪平在個人社群發文寫下，「博恩如果真的是壞人，想要抹黑、要流量，一定有更有效率、更不會被抓到的方法，仔細一想，就會知道現在這個惹得一身腥的局面不可能是自己想要的。」
黃豪平進一步提到，「要講國軍是受害者，我同意在一連串蝴蝶效應下，有可能國軍會蒙受不白之冤」，但他認為，博恩明明遭到矇騙，大家都是受害者，「怎麼會有人覺得責怪其中一個受害者會是解決問題的方式？」
最後黃豪平作出結論，「藉此事潑髒水的人，承認吧，你只是討厭他，然後為了貫徹這份討厭，逼自己接受了那些不合邏輯的陰謀論。」
今日稍早，博恩也再度發聲，「我不知道要用什麼態度面對這個世界了！激動的話，又說我像演的，平淡的話，又說我在討拍！」字句間難掩自己崩潰又複雜的心情，也讓粉絲感到心疼。包含黃豪平，志祺七七、凱莉等多位喜劇圈好友都願意站出來，發聲力挺博恩。
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