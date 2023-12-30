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退黨潮？民眾黨基隆安樂區主任宣布退黨：雙標多到無法再欺騙自己

▲民眾黨基隆安樂區主任劉韋巡今天在臉書上宣布退黨。（圖／翻攝劉韋巡臉書）
▲民眾黨基隆安樂區主任劉韋巡今天在臉書上宣布退黨。（圖／翻攝劉韋巡臉書）

政治中心/綜合報導

自藍白合破局後，民眾黨內接連有人傳出退黨，今（30）日民眾黨基隆安樂區主任劉韋巡也在臉書表示，這個黨的雙標，已經多到讓他無法再度欺騙自己，因此決定「正式」退出台灣民眾黨。

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劉韋巡在臉書指出，從2022選舉落敗後，他持著「面對問題，就是解決問題的第一步」原則，檢討落選原因，就是經營還不夠。很遺憾的是，本黨始終不聞不問，甚至連上次阿北來基隆的選哲之友會造勢，身為區主任的韋巡，竟然被刻意「跳過」通知，本市除了主委外，其他有選過舉的候選人也一樣被跳過。

劉韋巡接著表示，大概因為我們都是白目的「烏鴉」吧！我們選過舉的，都知道黨的問題出在哪，但現在的黨高層，有容得下批評的聲音嗎？有黨內民主嗎？
直到最後一刻擔心現場人數不足，才來詢問有要參加嗎，要動員多少人呢？當然還是很感謝至少要動員的時候，還是想到韋巡了。沒票的、沒選上的，這個黨真的很「務實」，就是拋棄你。

劉韋巡提到，回頭看看現在民眾黨選舉的狀況，身為總幹事又提名自己不分區第一名的黃珊珊，面對黨內質疑應該訂出KPI，選後未達標要承擔辭立委，到現在還是不敢正面回應，這種「嚴以律人、寬以待己」的態度，恐怕不是民眾黨的精神，也不符合柯主席的理念。再看看新竹立委選舉，無黨籍的柯美蘭參選，為何就可以動員民眾黨的資源、幹部人力全力幫她輔選？只因為她是柯文哲的妹妹嗎？那其他掛民眾黨的候選人情何以堪？還是這個黨的標準，只要回到柯文哲「自己人」身上，就可以「量身訂作」？這個黨的雙標，已經多到讓我無法再度欺騙自己，請問我們到底憑什麼罵其他政黨？

劉韋巡最後強調，有人說過，「一個人走得快，一群人走得遠。」落選後，雖然本黨不聞不問，但我知道，我已經不是一個人，我背後還有一群支持我繼續為基隆服務的夥伴。經過了審慎思考後，自己還是無法把已經發生的事，當作沒事發生。他將會帶著這些夥伴的祝福，繼續堅持做對的事，並且認真做。至於這些過往的回憶，該留下的會放在心中；但是該放下的，也該「斷捨離」了！劉韋巡在此「正式」宣布退出台灣民眾黨。

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