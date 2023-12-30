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登山／初階登山入門！第一座百岳就爬合歡山　裝備、路線一次看

▲合歡山國家森林遊樂園每年冬季都會有漂亮雪景，吸引不少遊客到此朝聖。（圖/Google評價）
▲合歡山國家森林遊樂園每年冬季都會有漂亮雪景，吸引不少遊客到此朝聖。（圖/Google評價）

記者吳政紘/綜合報導

你的第一座百岳要爬上3000公尺高山，需要準備什麼東西？百岳要登上哪一座開始？《NOWnews今日新聞》透過這則文章，讓各位喜好登山運動的的讀者，可以準備好如何登山，並爬到想要的高度。

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近年來登山成為國人出外的好選擇之一，尤其在天氣晴朗，溫度不高的狀況下，登山可以幫助身體更有活力外，也可以藉由登山運動，訓練自己的身心。

棒球員過去都有「跑山」的狀況，藉此訓練自己的心肺功能，籃球員也會利用登山訓練自己體能，有了基礎體能，也才更能強健體魄。

不過要如何攻克一座百岳，以下以合歡山為例，希望大家可以開心登山。

如何準備登山：

路線、食物補給、睡眠、帳篷、水源是登山的基本要素，當然要在沒有電子設備與手機訊號的高山，能利用地圖、位置判斷自己的定位，也可以藉由電子智慧手錶幫助下，擁有GPS等的定位設置。

登山裝備：

要根據行程、天數來決定，若是當天來回，可以輕裝上陣，如果是兩天一夜或是三天兩夜，就要考慮是否要帶帳篷、睡袋，還有替換服裝等，以下為相關準備：

個人衣物：

防風帽子或遮陽帽、頭燈、圍脖或頭巾、長或短的排汗衣、防風外套、機能型緊身壓力褲或排汗長褲、登山鞋

背包：

小背包或中型背包、睡袋或睡墊、背包防水套、雨傘、水、垃圾袋、登山杖、地圖＋指北針

行動食糧與炊具：

小型爐子、高山瓦斯罐、碗筷、水壺、主食＆副食、行動食糧

#建議帶備用衣物、還有若是要過夜，帳篷跟睡袋一定要準備好，在山上幾乎無法洗澡，要做好心理準備。

初階百岳最適合：合歡山

合歡山石門步道、合歡山小溪營地、合歡山北峰、合歡山東峰、合歡山主峰

合歡山路線：

位於南投仁愛與花蓮秀林的｢合歡群峰」，由７座山岳組成，鄰近清境農場，每個路線約1小時就可完成。

登山證：

不需要入山證、入園證

登山高度：

海拔高度：3,200-3,400公尺

登山天數：

多數路線可單攻（當天來回）過夜需有帳篷等。

▲合歡山國家森林遊樂園每年冬季都會有漂亮雪景，吸引不少遊客到此朝聖。（圖/Google評價）
▲合歡山國家森林遊樂園每年冬季都會有漂亮雪景，吸引不少遊客到此朝聖。（圖/Google評價）
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