博恩被質疑影片造假崩潰！蔡康永一席「超暖心文字」安慰被讚爆
脫口秀演員博恩近期拍攝一部給外送員5萬元小費的影片，而該名外送員自稱是「退役飛官」，沒想到事後軍方表示「查無此人」，因此遭網友質疑影片造假引發風波。他在臉書上情緒崩潰表示，不知道要怎麼面對這個世界，留言區刷了一排藍勾勾力挺，連主持人蔡康永也以一句溫暖的文字安慰他。
記者薛羽彤／綜合報導
博恩28日PO出一段給外送員5萬元小費的影片，外送員表示，自己在軍中待了30年，是空軍中校飛行員，10多年前在新竹外海墜機住院2個月、老婆不幸車禍過世，現在他要獨自扛起家計並照顧3個小孩，悲慘故事觸動不少人心弦。事後被踢爆故事是假的，博恩也立刻下架影片，澄清自己也被騙，絕對沒有事先設計橋段。
昨（30）日博恩在私人臉書表達自己的心情，「我不知道要用什麼態度面對這個世界了，我不知道一個完全清白的人還需要做多少事證明自己清白。」字字句句表露了自己的無奈及無助，留言區刷了一排藍勾勾支持包含，謝忻、陳大天、謝和弦、詹惟中、巫苡萱、魚乾等人，連蔡康永也用個人帳號回應「嗯嗯，實在很難改變世界，但也許可以不讓世界改變我們」，一席簡單又富有溫暖的文字，也獲得大批網友認同點讚。
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