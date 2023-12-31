▲尿尿好多泡泡！ 是腎功能有問題嗎？

我是廣告 請繼續往下閱讀
小便過多泡泡、下肢水腫 蛋白尿症狀多留意臺北市立聯合醫院陽明院區腎臟內科主任謝至同說明，腎臟的主要功能之一是過濾血液、產生尿液，把血液中不需要的廢物以及多餘的水分排到尿液，同時腎臟會像是守門員一樣，把重要的營養素像是蛋白質，保留在血液中不讓它從尿液流失到身體外。因此在正常的情況下，尿液中只會有極少量的蛋白質。如果尿液中的蛋白質異常增加，就會容易讓小便產生泡泡，也就是所謂的蛋白尿。
除了讓小便的泡泡增加之外，大量的蛋白尿也會讓下肢水腫，手壓下去會凹陷無法馬上回彈。除此之外也可能會合併高血壓以及高膽固醇。
檢視腎功能 抽血與蛋白尿檢查謝至同指出，評估腎臟功能好壞的方法最直接就是抽血檢查，看血中肌酐酸與腎絲球過濾率的數值。但除了抽血以外，尿蛋白的多寡也是用來判斷腎臟功能的重要數據。即使抽血腎功能正常，但驗尿發現有蛋白尿的話還是代表有腎臟病，而且蛋白尿也會加速腎臟病惡化，蛋白尿越嚴重的人腎功能退化的速度就越快，未來需要洗腎的可能性也會增加。
蛋白尿原因多 及早就醫掌握治療時機除了蛋白質之外，尿液中也有其他成分可能會造成泡泡增加，所以肉眼看到小便有泡泡不一定有蛋白尿，統計起來大約只有三分之一的泡泡尿檢驗出來真的是有蛋白尿。另外，造成蛋白尿的原因也有很多種，除了腎臟功能異常以及腎臟的疾病之外，像是泌尿道感染或是劇烈運動也都會讓尿液中的蛋白質增加。
腎臟是沉默的器官，在腎臟病的前期絕大部分的病人是不會有症狀的，往往要到慢性腎臟病第四期、第五期，甚至到了需要洗腎的時候才開始出現疲勞、水腫、貧血等症狀。謝至同建議，定期接受健康檢查，只要簡單的抽血和驗尿，就可以明確的知道自己有沒有腎臟病，另外如果有發現泡泡尿、水腫等腎臟病相關的症狀，更是要及早就醫檢查，以免錯過治療的黃金期。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60379
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw