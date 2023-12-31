總統候選人辯論會後！TVBS最新調查曝光 賴清德、侯友宜民調差3%
30日下午，2024年總統大選「電視辯論會」舉行，對此，根據《TVBS民調中心》於辯論會後的最新調查結果，針對此次總統候選人的表現，有33%收看電視辯論的民眾，認為賴清德的表現最好；其次是侯友宜為24%；柯文哲並列也是24%，另外19%沒有表示意見。
記者林盈君／綜合報導
總統大選候選人「電視辯論會」結束後，《TVBS民調中心》經調查顯示，其中有32%民眾表示有收看這次的電視辯論會，68%則沒有收看，以台灣地區20歲以上人口估計來看，約有625萬人收看或收聽電視辯論會。另外，在投票意願方面，有82%民眾表示會去投票、13%表示不會去投票、5%不一定。若與2020年總統選舉來對比，此次總統選舉投票率預估為73%，低於2020的投票率75%。
目前3組總統候選人支持度，其調查結果顯示，在有投票意願的選民中，賴蕭配支持度為33%，約降低4個百分點；侯康配支持度也下滑3個百分點至30%；柯盈配支持度則提高2個百分點為24%，表示未決定的比例增為13%，有部分民眾於辯論會後態度轉為觀望。
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