柯文哲農地爭議清痰避答？賴清德轟：社會質疑都沒回答！
總統辯論會昨日落幕，民眾黨總統候選人柯文哲昨回應新竹農地爭議時，突然不斷咳嗽清痰，語塞長達約25秒之久，遭外界質疑辯論答不出來就清痰避答。對此民進黨候選人賴清德今（31）日受訪表示，昨天很可惜的是，自己提出的問題2個人都是實問虛答，更拋出農地爭議4個問題，包括15年9次財產申報不知情？買地開業為何是買農地？開業為何是合夥購買？買農地為何闢建成停車場？砲轟「社會質疑的問題，柯文哲通通沒有回答！」
記者陳威叡／台北報導
柯文哲昨日在辯論會上被問及農地爭議，突然不斷咳嗽清痰，語塞長達約25秒之久，遭外界質疑辯論答不出來就清痰避答。對此賴清德表示，辯論會上很可惜的是，自己所提出的問題對方都實問虛答，包括中華民國跟中華人民共和國是否互相隸屬、消滅中國民國到底是共產黨還是民進黨，兩人都沒有回答。
至於炒房炒地爭議，賴清德也表示，侯友宜的房子甚至是新莊購地沒有回答，柯文哲的土地問題也沒有回答，更追問購地15年經過9次財產申報，柯怎麼可能不知道？買來開業為何是買農地而非建地？要買來開業為何是合夥購買？買農地為何闢建成停車場？砲轟「社會質疑的問題，柯文哲通通沒有回答！」
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