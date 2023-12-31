▲高達80%的國人曾下背痛　奇美醫「三階段結合三部曲」解決根源

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多數常輕忽下背痛 病患以女性居多大部分民眾常常輕忽背痛的嚴重性與影響，因多數人的急性背痛(長期姿勢不良、搬運重物等)會隨著時間自行緩解，但仍有近1至2成的病人在發病2個月後會時常復發，若持續超過3個月以上，就可能演變為影響生活品質的慢性背痛(骨關節炎、脊椎退化、骨質疏鬆症、椎間盤突出等)。目前各國醫學研究統計指出，慢性背痛的盛行率約在3.9%至20.3%之間，盛行率在30歲至60歲間逐漸增長，且以女性居多。
整合式神經痛治療團隊 三階段、三部曲疼痛迎刃而解奇美醫院一般醫學外科主任暨神經外科主治醫師洪翊傑說明，為改善慢性背痛病人困擾，奇美醫院神經外科與護理部共同合作，於今(112)年六月成立「整合式神經痛治療團隊」，藉由整合神經痛治療三階段及運動處方三部曲找到病灶，為病人提供適切的治療。
治療團隊將介入性疼痛治療，結合術前、術後的護理衛教指導，幫助病人提升對自身疼痛問題的正確認知，有效緩解肌肉疼痛，並發展一套簡單有效的運動處方，在診間指導簡單有效之運動衛教，包含自我筋膜放鬆法、梨狀肌伸展法以及背部肌群與核心肌群加強三部曲，可隨時在家中練習，進而避免疼痛復發。必要時也會轉介至復健醫學部進行進一步的後續復健治療。
全方位疼痛治療策略結合運動處方 改善疼痛洪翊傑表示，臨床上發現脊椎退化所產生的疼痛常見病人會合併多個部位和成因。絕非單一種治療手法、科別及專長就能解決所有的問題，畢竟「冰凍三尺非一日之寒」。並呼籲病人，應該要積極與專科醫師及其團隊配合，藉著合併數種疼痛治療策略，輔以運動，便能有機會獲得一定程度的改善。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60384
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