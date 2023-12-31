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高達80%的國人曾下背痛　奇美醫「三階段結合三部曲」解決根源

▲高達80%的國人曾下背痛　奇美醫「三階段結合三部曲」解決根源
▲高達80%的國人曾下背痛　奇美醫「三階段結合三部曲」解決根源

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】根據台灣家庭醫學醫學會統計，高達8成國人在一生中至少會遭遇一次下背痛；全民健保資料庫2022年統計也顯示，以背部症狀為主訴的病人佔門診就診原因排名第十位。

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多數常輕忽下背痛　病患以女性居多

大部分民眾常常輕忽背痛的嚴重性與影響，因多數人的急性背痛(長期姿勢不良、搬運重物等)會隨著時間自行緩解，但仍有近1至2成的病人在發病2個月後會時常復發，若持續超過3個月以上，就可能演變為影響生活品質的慢性背痛(骨關節炎、脊椎退化、骨質疏鬆症、椎間盤突出等)。目前各國醫學研究統計指出，慢性背痛的盛行率約在3.9%至20.3%之間，盛行率在30歲至60歲間逐漸增長，且以女性居多。

整合式神經痛治療團隊　三階段、三部曲疼痛迎刃而解

奇美醫院一般醫學外科主任暨神經外科主治醫師洪翊傑說明，為改善慢性背痛病人困擾，奇美醫院神經外科與護理部共同合作，於今(112)年六月成立「整合式神經痛治療團隊」，藉由整合神經痛治療三階段及運動處方三部曲找到病灶，為病人提供適切的治療。

治療團隊將介入性疼痛治療，結合術前、術後的護理衛教指導，幫助病人提升對自身疼痛問題的正確認知，有效緩解肌肉疼痛，並發展一套簡單有效的運動處方，在診間指導簡單有效之運動衛教，包含自我筋膜放鬆法、梨狀肌伸展法以及背部肌群與核心肌群加強三部曲，可隨時在家中練習，進而避免疼痛復發。必要時也會轉介至復健醫學部進行進一步的後續復健治療。

全方位疼痛治療策略結合運動處方　改善疼痛

洪翊傑表示，臨床上發現脊椎退化所產生的疼痛常見病人會合併多個部位和成因。絕非單一種治療手法、科別及專長就能解決所有的問題，畢竟「冰凍三尺非一日之寒」。並呼籲病人，應該要積極與專科醫師及其團隊配合，藉著合併數種疼痛治療策略，輔以運動，便能有機會獲得一定程度的改善。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60384

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