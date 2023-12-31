指迴避「為何中國幫做假民調」　民眾黨呼籲侯友宜對外說明清楚

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而針對侯友宜接受九二共識，黃瀞瑩舉出國民黨前主席洪秀柱曾說過「九二共識的核心價值就是兩岸共謀統一」，要求侯友宜清楚解釋他所認知九二共識的內容，是否也包括「謀求統一」。黃瀞瑩感嘆九二共識跟她的年紀一樣大，年輕人早就搞不清楚九二共識到底是什麼，甚至連侯友宜自己也說不清楚。
而對於民進黨總統候選人賴清德，昨天聲稱「台獨的定義就是兩岸互不隸屬」，張志豪舉出現行《兩岸人民關係條例》第二條，明明白白規定「大陸地區是中華民國領土」，張志豪請問「務實的台獨工作者」賴清德，是否主張修改這條法律？否則顯然他的台獨就是騙票。
而在辯論會上，賴清德把「任內核定管中閔任台大校長」當作政績，今日管中閔則在臉書寫道，卡管當時的行政院長就是賴清德，「迴避問題，但無法逃避歷史與責任」。張志豪問賴清德，「別忘了讓台大校長空缺359天的也是你」，是否願為任內的卡管案，向管中閔校長以及全台灣人民道歉？
最後針對賴清德說當選總統後要公開高端合約，張志豪說賴清德是現任副總統，不用等到當選，現在就可以要求衛福部公開高端合約。如果是衛福部長薛瑞元堅持黑箱護航高端，張志豪要求賴清德公開譴責衛福部。
媒體就台南市長黃偉哲酸「誤時咳P」提問，黃瀞瑩感嘆民進黨不用這樣作文章，重點是誰在辯論會上對人民負責，昨天賴清德與侯友宜從頭到尾迴避檢驗，有在正面回應的只有柯文哲。
媒體提問，前立委陳柏惟日前預告，柯文哲遇到不能回答的就會用「清痰」跳過，結果昨日辯論會時柯文哲中途一度以咳嗽、哽咽跳過對手提問，外界稱陳柏惟是神預言？黃瀞瑩回應，不論柯文哲是咳嗽還是哽咽，應該回到事實的根本，在辯論會上，完全沒看到藍綠候選人提出務實政見，只有柯文哲有提，賴清德不斷攻擊另兩位對手，不論是房屋問題或是土地問題，這不是大家想看到的。
對於另一提問「民眾黨基隆市安樂區主任劉韋巡退黨」，張志豪表示遺憾與不捨，還是希望所有同志，能夠一起留下來打拼。