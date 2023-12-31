年終記者會繼續批賴打侯　柯文哲：兩人面對問題都不敢回答

我是廣告 請繼續往下閱讀
柯文哲表示，在美國政府已表明不支持台獨的狀況下，該如何推動台獨，他應該已經公開提問10次，「當國家面對重大問題，你又有那麼多幕僚，怎麼會沒有準備」，他認為，賴實在是太輕忽，對國家議題應該要做好準備。
對於侯友宜，柯文哲批評，他昨天問了為什麼中共要替侯做假民調、為什麼這麼喜歡侯，以及新北市長連任問題，侯友宜通通沒有回答、不敢回答。
柯文哲譏諷，賴清德有回答他的問題，只是都講錯，越講越糟糕，侯友宜比較聰明，通通不回答，就不會講錯，他的兩個競爭對手一個不認同中華民國、一個是中共支持的人選，他們有個共同點，遇到我的問題都很會閃。
對於辯論，柯文哲表示，唯一情緒失控的地方，就是提到他爸爸買農地就開始哽咽、咳嗽、繼續打悲情牌；他表示，他父親已經92歲，因為有重聽，已經無法接聽，需由母親代接，有時候他還會問母親「他是失智還是重聽？」，那一霎那間有太多情緒，才會有些情緒失控。
至於被攻擊昨天哽咽是技術性拖時間？柯文哲則說，他太愛講話，平常都嫌自己話太多「呱拉呱拉都講不完了，我哪裡需要拖時間？」
針對昨日辯論三方互相攻防的台大管中閔案，柯文哲表示，他昨天其實還沒有特別問賴清德當時的職位，只是問賴清德作為台大校友，怎麼看這件事，他批評，「卡管」明顯是政治的手伸到大學裡去；另外，他也提到林智堅的論文抄襲案，「只有他嗎？整個國發所裡面陳明通的學生一大堆都是，所以當時陳明通繼續當國安局長，我就覺得這個國家在幹嘛？怎麼會繼續幹？」北洋軍閥以前還不敢動北京大學，「民進黨實在了不起」。
更多「2024大選」相關新聞。