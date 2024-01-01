中國跨年拒絕假唱！女星瘋狂走音登熱搜 急道歉「對不起周華健」
中國演藝圈去年因假唱風波引發熱議，許多電視台跨年晚會不願被質疑，宣稱全真唱展現實力，結果下場慘不忍睹，演員們登台歌聲參差不齊，群體演唱時一走音就被「社會性死亡」，女演員孟子義在歌手周華健等人的帶領下，開口演唱〈讓我歡喜讓我憂〉，當場嚴重走調，成為江蘇衛視跨年晚會上的笑柄，她事後在微博公開道歉：「對不起周華健大哥！」
記者江芷稜／綜合報導
28歲的孟子義是北京電影學院畢業的演員，和肖戰、王一博演出《陳情令》知名度大增，成為綜藝節目常客，美貌和爽朗個性受到觀眾歡迎，歌聲卻是慘不忍睹，她今年登上江蘇衛視的跨年晚會，12月30日彩排時，一開口就嚇死許多網友，嘲笑說「孟姐就是檢驗真唱的標竿，真唱還是沒真唱，聽孟姐唱歌就知道了」，說她起碼尊重觀眾，給觀眾帶來了快樂。
結果昨日她在跨年晚會正式登台，穿著一襲銀白色亮片禮服光彩奪目，與周華健等人合唱〈讓我歡喜讓我憂〉，結果嚴重拖拍、歌聲跟不上眾人，且走音相當明顯，前面幾句歌詞唱得七零八落，直到周華健走上舞台演唱副歌，才終於救了這首歌，這段表演火速登上微博熱搜，她事後趕緊發微博道歉：「對不起周華健大哥，對不起大家，我真的盡力了，新年快樂！！！」還附上一個下跪圖案認錯。
有網友忍不住嘲諷真唱讓大家秒現原形，「孟子義，你不要太離譜，多少觀眾被你嚇一跳」、「今年跨年假唱沒有了，不過車禍現場太多了」、「說實話，我是周華健的粉絲會感覺憤怒的程度」、「把她和周華健放一起真的很歹毒，畢竟周華健有一大票自己的歌迷，就想聽周華健唱首完整的歌」，也有人安慰她「妳已經很勇敢了」、「真棒，一下子就能聽出來不是假唱了」。
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