超佛心！呈信鵝肉「每月1號」免費送鵝肉飯：外帶隱藏優惠3～6點
平價美味的「呈信鵝肉」於台北永和發跡，堅持每日新鮮配送現宰鵝肉，讓美食家胡天蘭也讚譽有加。超佛心隱藏優惠被挖出，「每月1號」都有「免費送鵝肉飯」好康活動，每月國曆1號下午3～6點「鵝肉飯外帶免費」！而且各種餐點不限內外帶都享「8折優惠」，佛心回饋一次整理。
記者蕭涵云/綜合報導
創辦人陳信瑛於2009年以「呈信」二字為名創立「呈信鵝肉」，從台北永和發跡，堅持平價美味，嚴選95天至100天的鵝、每日新鮮配送現宰，選用九尾草、當歸、枸杞提味，溫補中藥材調味的鵝肉軟嫩多汁、外皮Q彈牙，不只收服美食家胡天蘭，是連挑嘴消費者也推薦的地方美食。
「呈信鵝肉」還有個熟客才知的佛心秘密，每到初一、每月1號，呈信鵝肉都會舉辦「免費送鵝肉飯」的好康回饋活動！只要在每月國曆1號下午3～6點親至餐廳現場，就能吃到「鵝肉飯外帶免費」，限每人一份，就算沒有消費也能領到不用錢的鵝肉飯；而且各種餐點不限內外帶都享「8折優惠」，真的超大方。
去年12月「呈信鵝肉」才剛參加完在台北101水舞廣場的「500趴」，活動首日便遇上「每月1號」的承諾，佛心的業者可是連擺攤現場，都大方準備了200份免費發送。包括新北市永和永貞店創始店、文化店，連台北大安區、中山區、松山區都吃得到。
另外，王品集團首間外帶烤鴨專賣店「來滋烤鴨」，則是即日起至1月26日，外帶／外送購買金湯酸菜鴨餐或椒香冒菜鴨餐，可享300元加購「來滋半鴨＋蔥爆蠔油鴨架」優惠；加入LINE官方帳號，還有期間限定遊戲可以領優惠券。