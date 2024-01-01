孫燕姿沒被AI取代！昔自嘲冷門歌手 登跨年晚會狂吸3億人爭睹
新加坡實力派歌后孫燕姿，婚後相當珍惜家庭時光，鮮少出席活動或舉辦演唱會，歌迷禁不住思念她的歌聲，動用AI科技以孫燕姿歌聲翻唱許多歌曲，產生一股「AI孫燕姿」風潮，她去年發文自嘲是冷門歌手，快被AI科技取代，沒想到昨日罕見重登bilibIli跨年晚會舞台，帶來一連串經典歌曲，最多竟高達3.2億人同時線上觀賞，天后魅力驚人！
記者江芷稜／綜合報導
去年以網友產製內容為主的bilibili網站，出現一連串周杰倫、陳奕迅、孫燕姿的AI歌曲，「AI孫燕姿」連咬字、氣音都如假似真，超高模仿度引起話題，更讓孫燕姿本尊發文分享看法，自嘲已經成冷門歌手，無法跟每幾分鐘就推出一張新專輯的AI歌手相比，「AI超越人類原本就是預期中的事，靜靜看著技術發展、繼續做好自己，已然足夠」。
預計2025年才開演唱會的孫燕姿，昨日接受bilibili網站邀請，罕見登上跨年晚會，一連演唱《綠光》、《神奇》、《逆光》等歌曲，吸引全場大合唱，盡顯天后魅力，最高線上同時觀賞人數竟然高達3.2億人，粉絲瘋狂在彈幕打上「3億」洗版，稱她和蔡依林的演出是今年跨年晚會最大驚喜，完全沒有被AI歌手取代的跡象。
孫燕姿事後在微博發文祝福粉絲新年快樂，談到跨年演出的巧思，是希望用與光相關的歌曲，在最美的夜留下最美的夢想，祝福大家2024懷抱希望，因為只有自己能讓自己發光，並自曝新年希望很簡單，就是「保持一間整齊的房間」，逗得粉絲大笑，且瘋狂敲碗「許願今年妳出新專輯」、「快點開演唱會」、「今年也多多見面吧」。
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