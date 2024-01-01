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中華職棒／富邦悍將8年狂換7位總教練！陳金鋒當主帥會是救命仙丹

▲台灣巨砲陳金鋒，正式接手富邦悍將總教練。（圖／富邦悍將提供）
▲台灣巨砲陳金鋒，正式接手富邦悍將總教練。（圖／富邦悍將提供）

記者吳政紘/綜合報導

「台灣巨砲」陳金鋒今（1）日接任富邦悍將總教練，他將是隊史第五任總教練，不過富邦悍將從義大犀牛接手以來，8年已經換了7位總教練，總教練的職務，真的不好當，陳金鋒之前，歷年富邦總教練為葉君璋、陳連宏、洪一中、丘昌榮，陳金鋒則是2024年新任主帥，陳金鋒是否可以挽救富邦的戰績，拿到隊史首冠，令人關注。

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2016年義大犀牛在葉君璋總教練執教奪冠後，2017年後他成為富邦悍將主帥，第一年他的執教戰績為48勝70敗2和戰績，勝率0.407，沒想到第二年他在球季中主動請辭，之後由陳連宏接任。

臨危受命接任，陳連宏希望打出新氣象，還一度因為跟主審好球帶抗議被禁賽，該年富邦54勝66敗，排名倒數第二，2019年陳連宏續擔任總教練，繳出63勝55敗2和、勝利0.534不錯成績，但季後挑戰賽不幸輸給統一獅，無法進入台灣大賽。

洪總在2017年起，帶領Lamigo桃猿三連霸，2020年受邀轉戰富邦悍將，洪一中接手首年富邦戰績54勝65敗1和，富邦悍將在經歷上半季23勝37敗的墊底後，於下半季4隊亂鬥中，一度有機會闖入季後賽，但在最終戰主場0：2不敵統一獅後，也確定遭到淘汰。隔年2021賽季54勝62敗4和、勝率0.466，富邦再度無緣季後賽，洪一中季後也宣布請辭轉任球團顧問。

最近兩個賽季，富邦都由丘昌榮擔任總教練位置，去年賽季繳出46勝68敗4和勝率0.404戰績，今年則是繳出48勝67敗5和、勝率0.417成績，富邦同樣無緣季後賽。

富邦8年以來，已經有7位總教練上台，6位已經卸任，內部球隊的運作，雖然也十分上軌道，但相關球員、人員配置，可能都會再調整。富邦能否拿到隊史首冠，陳金鋒可能會是「救命仙丹」？令人期待。

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