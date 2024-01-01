中華職棒／富邦悍將8年狂換7位總教練！陳金鋒當主帥會是救命仙丹

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臨危受命接任，陳連宏希望打出新氣象，還一度因為跟主審好球帶抗議被禁賽，該年富邦54勝66敗，排名倒數第二，2019年陳連宏續擔任總教練，繳出63勝55敗2和、勝利0.534不錯成績，但季後挑戰賽不幸輸給統一獅，無法進入台灣大賽。
洪總在2017年起，帶領Lamigo桃猿三連霸，2020年受邀轉戰富邦悍將，洪一中接手首年富邦戰績54勝65敗1和，富邦悍將在經歷上半季23勝37敗的墊底後，於下半季4隊亂鬥中，一度有機會闖入季後賽，但在最終戰主場0：2不敵統一獅後，也確定遭到淘汰。隔年2021賽季54勝62敗4和、勝率0.466，富邦再度無緣季後賽，洪一中季後也宣布請辭轉任球團顧問。
最近兩個賽季，富邦都由丘昌榮擔任總教練位置，去年賽季繳出46勝68敗4和勝率0.404戰績，今年則是繳出48勝67敗5和、勝率0.417成績，富邦同樣無緣季後賽。
富邦8年以來，已經有7位總教練上台，6位已經卸任，內部球隊的運作，雖然也十分上軌道，但相關球員、人員配置，可能都會再調整。富邦能否拿到隊史首冠，陳金鋒可能會是「救命仙丹」？令人期待。
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