副總統辯論／在野轟前瞻計畫變錢坑計畫　趙少康、吳欣盈曝看法

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趙少康則說，蕭美琴回答上個問題是牛頭不對馬嘴，是問既然已經是碩士了，為何人家還稱呼為學士，「妳聽不懂我裡面的意思嗎？」，蕭美琴先前回應「我也不知道該以政治金童還是中廣董事長來形容趙先生」，趙強調，不管叫他董事長還是金童，他都是克萊門森大學機械工程碩士。
趙少康指出，今年電用比較少，是因為今年經濟不好，因為經濟不好才會用電少，這是不好的現象，就跟政府說台灣交稅年輕人少一樣，交稅年輕人少是因為他們賺錢少，這樣倒果為因真是讓他瞠目結舌、嘆為觀止。
趙少康認為，前瞻預算的8800億元是為人詬病，第一是預算非常大，很多預算應該先有計畫再做預算，你們是先把錢編出來，再叫地方趕快提計畫，很多都為了錢，不得不提計畫，基本上計畫並不夠周延，以前政府要提重大財經計畫必須要一關一關，一定的數額還要送到行政院，甚至送到公共工程督導匯報等，都是有專家把關，哪像現在這樣8800億元一下就拿出來。
趙少康也說，民進黨說國民黨反對，為何國民黨縣市長也在要，他怎麼能不要呢？他多少也要啊，要有什麼錯呢？另外就是分配不均，對民進黨執政縣市就大量撒錢，要一塊給十塊，對國民黨縣市就很摳，要這個不給要那個不給，台中捷運到行政院8個月都不核，高雄市80天就核了，你們這樣公平嗎？好意思嗎？
吳欣盈回應，柯文哲指的是政府要有更嚴謹的財政紀律，才不會債留曾孫，拒絕信貸台灣，要加強財政改革，守住人民的血汗錢，柯文哲也有建議，應該召開全國稅制改革會議，並調整一些不合理的稅制，同時民眾黨立院黨團已經講過碳費已經延遲執行，不如直接走入碳稅，同時併印花稅跟貨物稅，幫企業解決分憂，也要檢視一些貨物稅基本原則，簡單說就是要合理的稅收分配。
吳欣盈解釋，應該要找一些新的財務來源，保證財政永續，例如主權基金，讓還沒有上市的官股企業可否考慮民營化，才不會讓納稅人的錢被政府打水漂，以及她在立院已有提到，勞退個人專戶，只要180億元就能鼓勵自提人數從14%提升至50%，發揮最小的成本，有最大的效益，勞保是一個大水庫，勞退是個人帳戶，這樣才能跟進OECD國家自提比率拉到51%。
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