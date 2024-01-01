副總統辯論／台灣外交困境怎突破？蕭美琴：要「蹽溪過嶺」

媒體提問蕭美琴，台灣外交受到中國圍堵打壓，處境艱難，未來該如何協助總統突破困境、拓展外交，若兩岸外交沒改善，又該如何讓台灣投入更多國際組織，另也問趙少康與吳欣盈，批評民進黨外交政策，同樣對面中國壓力，未來如何擴展台灣國際空間，增加台灣邦交國數量。
我是廣告 請繼續往下閱讀
蕭美琴承認這需要務實，面對困境是現實，務實作法就是以台灣實質需要的議題找尋生存空間，舉例來說，台灣跟美國沒有邦交關係不能簽約，但雙方長期以來存在雙重課稅問題，因此我們透過國會議員專案立法，協助台商在美國布局，有效解決雙重課稅問題，同時也解決許多像是美光、微軟等大型跨國公司擴大在台投資，務實解決大家問題，強化台美合作，增加經濟繁榮韌性。
蕭美琴說，當然國際的參與也是一個重點，所以台灣跟美日澳等理念相近國也定期舉辦GCTF全球合作訓練架構，來拓展台灣跟其他夥伴合作的空間，持續擴大國際參與，做負責任的國際社會一份子。
吳欣盈認為，台灣外交困境，困境是重點，沒有人說這是很容易的事情，她最近去COP的經驗，外交部是穿國王的新衣，被她點破沒穿衣服，她也有準備跟外交部的一些紀錄，會後可以跟大家分享，同時也要求外交部更新和更正官網。
至於若當副手如何協助總統推廣外交，吳欣盈表示，很簡單，首先是國際要注重二軌外交，還有注重雙向貿易協定與交流，台灣已經簽署30幾個BIA（雙邊投資協定）、FTA（自由貿易協定），雖然沒有在許多國際組織，這也沒阻擾台灣在國際上交更多的朋友、實質上的合約簽署。
吳欣盈舉例，就像她有提到央行主權基金，央行說不是台灣不是IMF（國際貨幣基金組織）會員之一，可是許多央行對央行之間也有簽訂，確保外匯存底在經濟全球破洞是有保險。另吳欣盈主張法規要互通性，像是個資法或是全球最低稅制，只要能跟國際搭上線，能有更多國際投資進入台灣，台灣的重要性會提升，現在若只有台積電護國神山，大家只會想到台積電，應該要想護國群山概念提升經濟，以保護台灣。
趙少康提到，外交部前部長錢復曾說過，大陸政策是外交政策的上位政策，民進黨不相信要去闖，結果丟了9個邦交國，但任何國際組織我們參加了嗎？國際氣象組織、國際刑警組織、國際環保組織，沒有一個組織進得去，叫我們吃萊豬也吃了、核食也吃了，我們進了CPTPP嗎？我們進了RCEP嗎？跟台日、美國簽了FTA嗎？
趙少康強調，第一執政還是要跟大陸談外交休兵，不要再搶來搶去了，無謂的浪費，第二台灣實力要提升，他當環保署長時，台灣經濟還不錯，法國賣了幻象2000、拉法葉給台灣，法國女環保部長要求他到法國去，他沿路從荷蘭德國法國丹麥見了10幾個部長，包含環保部長、經濟部長、財政部長等，很多都在辦公室見，不是外面見，就是因為我們有經濟實力，有實力這些國家就重視，他到到巴西參加地球高峰會，跟美國環保署長面對面開會，馬英九執政時有120幾個免簽國，包含美國，1個邦交國都沒有丟，
馬英九出賣了什麼主權？主權不是好好的嗎？民進黨執政8年獲得什麼主權呢？沒有任何主權獲得。
【決戰2024！三強鼎立前進總統府】明年總統大選，賴清德、侯友宜、柯文哲，究竟誰會獲得最後勝利？最即時、最深度、最精采的2024大選報導，請鎖定《NOWnews今日新聞》大選專頁。
更多「2024大選」相關新聞。