時代的眼淚！他挖出「2003年台北跨年晚會卡司」 一排站開全王牌
新的一年終於來到，昨（2023年12月31日）晚許多人安排跨年活動，各縣市更是各自舉辦精彩的跨年晚會，陪伴台灣人一起迎接新的一年。而跨年晚會重頭戲除了有絕美的煙火秀，還有多組藝人上台表演，就有網友曬出2003年台北市跨年晚會的藝人卡司，與2023年的陣容對比，畫面曝光後，讓不少網友都直嘆：「真是時代的眼淚！」
記者賴禹妡／綜合報導
該名網友昨日在臉書社團「爆廢1公社」中發文，只見他曬出2003年與2023年台北市跨年晚會的藝人卡司對比，2003年台北跨年場主持人為康康、胡瓜及高怡平，演出藝人為孫燕姿、邱澤、蘇有朋、任賢齊、許慧欣、陶喆、Energy、范逸臣、李心潔、李威及古巨基。
2023年台北跨年場主持人則是新生代主持天后Lulu黃路梓茵及原住民人氣Youtuber布萊克薛薛、阿拉斯，演出陣容有蔡健雅、劉若英、韋禮安、9m88、玖壹壹、理想混蛋、美秀樂團、ABAO阿爆以及韓國女歌手孝琳等藝人。此外，2024年台北跨年場主持人為Lulu、威廉、朵拉、風田，演出藝人有韋禮安、徐佳瑩、盧廣仲、吳卓源、告五人、動力火車、八三夭以及韓團MAMAMOO成員華莎。
相隔20年的台北跨年晚會卡司對比照片曝光後，不少人感嘆時光飛逝，「老了，七年級幾乎跟不上時代」、「時代的眼淚」、「神仙打架的年代」、「十幾年前在同一場高雄跨年看到張惠妹、蘇打綠、王力宏的年代已過去」。
不過，也有人認為，「一堆人說不認識，那也是因為你們沒去認識新的藝人啊，現在也都網路，不像以前都是看電視」、「比這個其實沒有任何意義，年輕人的偶像就是會改朝換代，而且整場活動預算管控很重要，有熱度的新星才是首選」。