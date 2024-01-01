趙少康副手辯論會上「辭職中廣董事長」 賴清德競總嗆：嘴上說說
距離2024總統大選僅剩12天，今（1）日下午2時副總統辯論會登場，國民黨副總統候選人趙少康在申論環節中，當場請辭中廣董事長，更宣布當選副總統，薪水一毛都不要。對此，民進黨總統候選人賴清德競總發言人戴瑋姍反稱趙少康在中廣的股份約為27.6%，酸趙辭職不放棄股權「都只是嘴上說說。」
記者林莞茜／綜合報導
戴瑋姍批評，趙少康除了不願意正視中國威脅，把責任歸咎台灣，根本就是把中國當全世界，依然還是在持續造謠攻擊賴清德，根本就是把辯論會當成「少康戰情室」。而針對趙少康指控賴清德當立委時，曾關說海燕公司用藥，戴瑋姍稱趙少康「公然抹黑造謠、散布假訊息，根本就是無中生有」，過去就已被踢爆為錯誤文章，王惠珀不但被批為馬英九時代史上最爛的監委提名人，更是史上最爛的政治抹黑打手，只會不斷抹黑民進黨政府。
戴瑋姍表示，趙少康今日提到兩岸關係時，同樣把所有的責任歸咎在台灣，不過，民進黨從來沒有排斥過兩岸交流，而是要在健康永續，反觀中國不僅將經貿，當成介選的工具，片面的中斷，對台灣的侵擾更是不曾停止，趙少康卻認為是台灣的問題，根本就是唱和中國，為中國說話，看見中國就卑躬屈膝。
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