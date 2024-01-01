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台南北門南鯤鯓代天府龍年迎新現場揮毫贈春聯

▲開筆儀式由董事長陳浚鎰(左四)、總幹事侯賢名(右四)、台南市長黃偉哲夫人劉育菁(左三)、民政局長姜煌淋(右三)等貴賓寫下「南廟迎春神龍獻瑞」（圖／記者張振興攝，2024,01,01）
▲開筆儀式由董事長陳浚鎰(左四)、總幹事侯賢名(右四)、台南市長黃偉哲夫人劉育菁(左三)、民政局長姜煌淋(右三)等貴賓寫下「南廟迎春神龍獻瑞」（圖／記者張振興攝，2024,01,01）

記者張振興/台南報導

台灣王爺總廟南鯤鯓代天府為迎接龍年春節的到來，今(1)日上午在廟前廣場舉辦「甲辰 迎新年～寫春聯、贈春聯」文化活動，邀請貴賓共同寫下「南廟迎春神龍獻瑞」8個字，現場同時贈送限量「龍蟠鯤稔、平安是福」春聯供民眾索取。

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南鯤鯓代天府創建於明永曆16年（公元1662）香火鼎盛，神威顯赫信徒遍及海內外，有「台灣王爺總廟」美稱，同時榮獲「國定古蹟」、「國家重要民俗」、「米其林綠色旅遊指南三星級景點」等等之重大國家級殊榮。

▲廟方印製的限量版「龍蟠鯤稔、平安是福」春聯（圖／記者張振興攝，2024,01,01）
▲廟方印製的限量版「龍蟠鯤稔、平安是福」春聯（圖／記者張振興攝，2024,01,01）
每年元旦邀請名家揮毫贈春聯是年初南鯤鯓代天府重頭戲，今年開筆儀式邀請南鯤鯓代天府董事長陳浚鎰、總幹事侯賢名、台南市長黃偉哲夫人劉育菁、民政局長姜煌淋、北門區長張政郎、全球鯤鯓王聯誼會總會長高俊雄、高雄詩人協會前理事長黃志煌等人揮毫，共同寫下「南」「廟」「迎」「春」「神」「龍」「獻」「瑞」8個字，伴著悠揚樂聲揭開活動序幕。


開筆儀式後「寫春聯贈春聯」活動於大廟埕區登場，今年邀請王美淇等11位書法老師現場揮毫，還有水墨畫專家現場示範水墨畫法，讓民眾在悠揚的國樂聲中選擇心儀的春聯，吸引相當多民眾排隊索取春聯，民眾可在現場領取書法家揮毫的春聯，還可以選擇自己喜愛的新春佳句，提供指定書寫，增添了更多互動與參與的樂趣，現場還有贈送廟方印製的限量版6000份「龍蟠鯤稔、平安是福」春聯供民眾索取。

▲現場索取春聯民眾大排長龍（圖／記者張振興攝，2024,01,01）
▲現場索取春聯民眾大排長龍（圖／記者張振興攝，2024,01,01）
董事長陳浚鎰表示，南鯤鯓代天府分靈宮廟遍及海內外，年進香人次上達千萬人次，為國家級重要民俗活動。除了宗教的信仰外，隨著時代變遷，對於淨化人心，提升文化素質等，更有著責無旁貸的責任，歡迎各地信眾來參拜，體驗特色宗教文化之旅。

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