手搖飲南霸天跨年夜全台獨有農民尾牙宴 多名台語歌手輪番獻唱

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因疫情停辦多年的契作茶農感恩晚會，在2023年初復辦首場春酒活動，引起茶農們熱烈迴響。2023年11月魔手旗下三座製茶廠，「茶之魔手製茶一廠(大樟腳製茶廠)」、「茶之魔手-製茶二廠(獅子頭山製茶廠)」，及全台首座海拔最高且合格建造的「雲深製茶廠」，更全數皆獲頒行政院農糧署「安全衛生五星級製茶廠」認證；為了感謝契作茶農們及茶廠員工的辛勤付出與堅守品質，王董事長特別趕在2023年最後一天擴大舉辦感恩尾牙晚會，與大家一同分享獲獎的榮耀。晚會主持人除邀請有小吳宗憲之稱的「梅東生」擔任之外，還有多位實力派台語歌手到場獻唱，包括有向蕙玲、楊哲、喬幼、戴梅君；每位演出藝人都帶來多首膾炙人口、耳熟能詳的經典台語歌曲，讓茶農超開心；再加上多項摸彩獎項，更是將晚會帶到最高潮，現場火熱氣氛彷彿就像是一場小型跨年晚會般熱鬧。
董事長王賢明表示，為保證茶葉的來源與品質，魔手長期與南投名間鄉松柏嶺的茶農進行契作已近10年，為讓這些優良的茶菁能充分展現絕佳品質，魔手斥資上億自建多座茶廠，從源頭為消費者把關，透過「自產」、「自製」、「自售」的一條龍產銷流程，為大家掌控每一個環節。未來魔手一定會繼續堅守一條龍自產自製自銷的穩定供應鏈，並持續在產地深耕，力求用最好的台灣茶菁，做出最好的台灣茶葉，讓大家都能喝到一杯最安心無虞且高品質的100%正港台灣茶。