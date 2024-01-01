中山捷運站崛起關鍵曝！「單日9萬人進出」　內行逛法回不去東區

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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「線型公園的規劃真的很不錯，週末市集不錯逛」、「東區除了百貨公司之外，真的沒什麼好去的，東西太貴又沒性價比」、「中山真的是一條龍服務，從百貨到巷弄小店、美食小吃加上線型公園的市集，完全可以逛一整天，晚上還能接寧夏夜市」、「逛中山SOP，先逛地下街，走上來線型公園再逛市集，走到百貨公司逛完逛巷弄小店，晚上接夜市完美」。
事實上，根據台北捷運公司今年所公布的各捷運站進出人潮的話，會發現扣掉交通樞紐台北車站，「中山捷運站」一直都是排名在第3名的位置，僅輸給西門町以及信義商圈，平均單日都有9萬人在此進出，只有在11月的時候，因為SOGO周年慶的關係，中山站單日進出人潮才小小被超越幾千人，顯見「中山捷運站」商圈的強力崛起。
《NOWnews》記者也實際整理眾多內行人「中山捷運站」的逛法，以及到底有什麼看點，讓中山捷運站可以受到年輕人的喜愛，甚至贏過東區商圈。
首先，中山捷運站其實跟雙連捷運站是串連的，捷運站內有地下街一條龍服務，搭到雙連站之後可以走地下街一路走到中山站出口，緊接著上樓之後就會抵達大家口中的「線型公園」，除了周邊有許多文青、古著等店之外，在週末時也會有市集出來擺攤，加上在聖誕節或者特別節日時，公園內也會有特別的燈飾裝扮、裝置藝術等等，每年都會吸引大批人潮前往朝聖。
接著逛完該區，中山捷運站往外延伸的巷弄內，有許多隱藏美食，像是網美最愛的咖啡廳、上班族熱愛的居酒屋系列，甚至是有拉麵一級戰區之稱的該地，想要什麼有什麼；如果說這些商圈都逛完，旁邊還有誠品生活館以及百貨公司新光三越可逛，最後台北知名的「寧夏夜市」距離中山捷運站也只有900公尺，在逛完一天商圈後可以直接步行前往夜市覓食，對於熱愛逛街的人來說，套裝行程堪稱完美。
而根據《Social Lab社群實驗室》在2023年透過《OpView社群口碑資料庫》做的追蹤，在年中時，中山捷運站在網友討論的聲量當中，就已經排名第二名，當時候中山捷運站的單日進出站人口也已經達到8萬餘人，顯見真的是一個非常具有潛力的觀光商圈，且也是新一代年輕人熱愛的逛街地點首選！下回來到台北遊玩的遊客，如果不知道逛膩了信義區、西門町，不妨可以安排到中山捷運站來一趟文青之旅喔！