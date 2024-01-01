副總統辯論／否認未照問題回答　吳欣盈：今天做最好的自己

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至於對於中國國家主席習近平在新年談話中稱「祖國統一是必然」，怎麼看習近平的說法？吳欣盈聽完問題後等了數秒後表示，還是尊重柯文哲所提出的五個互相，以後一定是以中華民國、以台灣為核心跟對岸做討論，看是不是在九二共識後有重新的討論。
至於被問及，趙少康頻略過吳欣盈指提問蕭美琴，是否覺得有棄保的操作與邊緣化？吳欣盈表示，這當然是棄保操作，她表示，不可忽略的是，民眾黨現在有3成的支持者，造勢的時候不發便當、沒包遊覽車隨便就有3、5萬人上街，這是不可遺忘的；以及她有提出來，已經幫「趙叔叔」的工作都想好，可以請他做NCC主委或副總統辦公室發言人，不管如何，民眾黨支持壯世代，活到老、玩到老、工作到老，他有非常多的才華，民眾黨明年執政可以採用。
至於說要請蕭美琴跟趙少康去吃Buffet，吳欣盈表示，這當然是公開邀請（Open Invitation），只要兩位時間允許，由她吳欣盈買單。
而辯論期間，針對疑似口誤說要成立特徵組，吳欣盈當下也說自己是口誤，她要表達的原意是「我們本黨不會要設另外的特徵組，而是要用原有的制度發揮功能，所以柯文哲的這個政見並沒有改變」。
最後則由賀瓏提問，邀請吳欣盈上6日的「賀瓏夜夜秀」，吳欣盈說，如果時間允許的話，她接受邀請；賀瓏隨即說，會準備威士忌款待，也引來現場一陣哄笑。
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