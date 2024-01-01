日本7.6強震海嘯已抵達石川！官房長官成立指揮中心 JR多線停駛
日本石川縣元旦下午發生規模5.7、規模7.6強震，其後當地餘震不斷，至少3萬6千多戶人家發生停電，目前第一波海嘯抵達石川縣能登地區，推測高度5公尺。受到地震與海嘯警報影響，目前JR東日本公司宣布多線停駛，日本首相官邸也已成立災情指揮中心。
國際中心楊智傑／綜合報導
日本新年第一天發生強震，位於石川縣的能登地區於當天下午4時6分、10分、18分接連發生規模5.7、7.6、6.1地震，日本氣象廳立即對日本海沿岸發出海嘯警報與自311海嘯以來的第二次「大海嘯警報」，要求民眾儘速遠離海岸、立刻前往避難。
日本首相官邸也已成立災情指揮中心，首相岸田文雄向各部會下達指令要求立即掌握受災情況、向公眾提供適當信息，並強調「生命第一，全力搶救助」；內閣官房長官林芳正則呼籲，地震及海嘯影響地區民眾近快撤離至安全地區，同時警告可能會有更多地震，正在確認災情。
JR東日本公司宣布，由於受到地震影響，東北、上越、北陸地區的新幹線全線暫停行駛，仍無法確定何時會恢復行駛。
目前發出大海嘯警報的石川縣能登已有第一波海嘯抵達，推測高度5公尺。發布海嘯警報的山形縣、新瀉縣上中下越、佐渡、富山縣、石川縣加賀、福井縣等地方，則預期高度3公尺的海嘯會在4時40分至5時陸續抵達。
日本電信公司 KDDI 及 Softbank 表示，石川縣以及新潟縣部分地區出現行動電話、家用電話以及網路無法使用或是使用困難的狀況，另一方面 NTT docomo 跟樂天電信目前還在確認災情，目前各家日本電信公司已經設立災害留言板供民眾使用。