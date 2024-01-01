五月天阿信爆演唱會「隨便弄」！遭瑪莎掀底：2個禮拜前狂飆髒話
五月天一連在台中洲際棒球場舉行「#5525 LIVE TOUR 五月天《回到那一天》25週年巡迴演唱會」，今（1）日迎來2024年的第一場， 阿信唱完嗨歌後喘到不行，還爆粗口，並笑說這次的演唱會「隨便弄弄」，卻被瑪莎爆料2個禮拜前他還在狂飆髒話，看得出來對演唱會的安排非常重視，加上挺過先前風波的五月天，感觸想必非常多。
記者吳雨婕／台中報導
唱完激動的嗨歌〈派對動物〉、〈傷心的人別聽慢歌〉，主唱阿信喘到不行，忍不住爆粗口，喊出「他X的」，還開玩笑地問：「真的會喘，有沒有跳得很喘的？五月天最疼愛你們了，今天演唱會到這邊結束，大家回家休息，大家卡早睏！想永遠不回家嗎？那我們五月天受不了，再次謝謝你們。」
阿信分享，「好好好想見到你」演唱會唱了77場，順順利利度過了，「這次5525就是隨便弄，今天看到這邊，大家有覺得演唱會隨便弄弄嗎？告訴你們，我們就是隨便弄弄。」沒想到才說完，秒被瑪莎吐槽：「最好啦！2個禮拜前還在臭幹六譙！」
在點歌環節，阿信點了台下一對年長的夫妻檔，他獻唱〈一剪梅〉給這對夫妻，發揮超常水準，甚至加碼演唱快版的〈一剪梅〉，讓瑪莎忍不住笑虧：「組團25年，這首唱得最好，都不用看歌詞，從高中認識到現在，就這首不用字幕、唱得最好，另外一首是〈一場遊戲一場夢〉。」沒想到阿信不按牌理出牌，立刻唱起了〈一場遊戲一場夢〉，瑪莎表示：「說真的，好的開始是成功的一半，我覺得我們今年都旺爆了。」阿信笑回：「開心的應該是費玉清、王傑大哥，因為戶頭多一筆版稅。」
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