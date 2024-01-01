點名藍5大政治家族根基穩固　賴清德：侯友宜掃黑請從家裡開始

我是廣告 請繼續往下閱讀
賴清德說，2000年第一次政黨輪替，國民黨就說要整頓黑金，事實上有改革嗎？侯友宜嘴巴上說要掃黑，「家裡一堆黑金家族，要掃到哪裡去？」「國民黨回來，黑金政治就回來」，侯不如先把家裡的掃一掃，對台灣社會幫助比較大。
賴清德晚間赴彰化鹿港天后宮參拜，致詞時以香港為例，再度提到要阻止國民黨班師回朝。他表示總統蔡英文推動務實外交，台灣人共同打拚好不容易走到今天，千萬別走回頭路，如果國民黨當選總統、掌權國會，服貿一定回來，未來中國人可以到台灣開各種店、打低價戰搶走就業機會，台灣會像以前一樣再度被鎖進中國，一旦台灣的經濟大運沒有了，就無法像現在一樣，照顧需要被照顧的基層朋友。
賴清德問在場民眾，這些年國民黨的黑金體質有改變嗎？「新店羅家一樣在、台中顏家勢力一樣、彰化謝家越來越大，雲林張家、花蓮傅家都還在」。他問：「還沒冬至就在搓圓仔，一旦執政後冬至來了，國民黨黑金家族勢力會發揮到多大？」
【決戰2024！三強鼎立前進總統府】明年總統大選，賴清德、侯友宜、柯文哲，究竟誰會獲得最後勝利？最即時、最深度、最精采的2024大選報導，請鎖定《NOWnews今日新聞》大選專頁。
更多「2024大選」相關新聞。