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點名藍5大政治家族根基穩固　賴清德：侯友宜掃黑請從家裡開始

▲賴清德下午在台中神岡順濟宮參拜，與謝子涵一起為「必勝達摩」點睛。（圖／謝子涵競總提供，2024.01.01）
▲賴清德下午在台中神岡順濟宮參拜，與謝子涵一起為「必勝達摩」點睛。（圖／謝子涵競總提供，2024.01.01）

記者顏幸如／彰化報導

民進黨賴清德今天在中部參拜宮廟時，二度提及國民黨總統候選人候友宜無力掃黑，他並點名藍營5大政治家族新店羅家、台中顏家、彰化謝家、雲林張家、花蓮傅家，呼籲國人全力阻擋國民黨班師回朝。他以俗話「冬至不到就在搓圓仔」形容，若國民黨重新執政，黑金家族勢力會發揮到多大？未來若走回頭路、再度被鎖進中國，台灣的經濟大運就沒有了。

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賴清德今天（1）日在台中、彰化參拜7家宮廟，下午他在台中神岡順濟宮致詞時，比喻總統和副總統是握方向盤，立委是引擎，執政要過半才夠力、否則國家這部車子會開不動，並呼籲大家莫支持國民黨，「國民黨回來，服貿就回來了」。

賴清德說，2000年第一次政黨輪替，國民黨就說要整頓黑金，事實上有改革嗎？侯友宜嘴巴上說要掃黑，「家裡一堆黑金家族，要掃到哪裡去？」「國民黨回來，黑金政治就回來」，侯不如先把家裡的掃一掃，對台灣社會幫助比較大。

▲賴清德批評對手侯友宜嘴巴說要掃黑，但黨內一堆黑金家族，要掃到哪裡去？（圖／謝子涵競總提供，2024.01.01）
▲賴清德批評對手侯友宜嘴巴說要掃黑，但黨內一堆黑金家族，要掃到哪裡去？（圖／謝子涵競總提供，2024.01.01）
賴清德晚間赴彰化鹿港天后宮參拜，致詞時以香港為例，再度提到要阻止國民黨班師回朝。他表示總統蔡英文推動務實外交，台灣人共同打拚好不容易走到今天，千萬別走回頭路，如果國民黨當選總統、掌權國會，服貿一定回來，未來中國人可以到台灣開各種店、打低價戰搶走就業機會，台灣會像以前一樣再度被鎖進中國，一旦台灣的經濟大運沒有了，就無法像現在一樣，照顧需要被照顧的基層朋友。

賴清德問在場民眾，這些年國民黨的黑金體質有改變嗎？「新店羅家一樣在、台中顏家勢力一樣、彰化謝家越來越大，雲林張家、花蓮傅家都還在」。他問：「還沒冬至就在搓圓仔，一旦執政後冬至來了，國民黨黑金家族勢力會發揮到多大？」

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