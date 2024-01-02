寒假賺外快、拚速度、拿獎勵！人力銀行送萬元獎金

2024年元旦起、基本工資上調，兼職打工的時薪上漲到183元，再加上寒假打工兼職旺季到來，1111人力銀行統計，將有近10萬筆兼職打工的工作機會，其中不乏高薪職缺，1111人力銀行也推出天天有獎的「找工作第1快」大挑戰，從應徵至到職最快的工作者可以獲得6000元獎金，任職滿三個月後，還能再回到活動網站申請久任獎金，審核通過即可獲得現金1萬元。
記者林志怡／台北報導
1111人力銀行表示，因為正逢寒假，坊間才藝班、營隊紛紛開出高薪搶才，不少兼職打工職缺都開出超高時薪，其中不須經驗的積木才藝老師時薪上看800元，具備特殊專長的羽球老師、數理老師時薪更衝破1000元，因應聚餐、尾牙旺季，一般的餐飲外燴人員也有超過300元的時薪，當紅的直播帶貨，看好年終消費大檔期，也以400元時薪徵求助理、小編。
為鼓勵打工族以及想兼差的上班族加速找到好工作，1111人力銀行今（2024）年首度推出「找工作第1快」大挑戰，活動報名時間從即日起至1月31日，天天有獎，從應徵至到職，每日選出前三名最快找到工作者，第1名可獲得新台幣6,000元、第2名新台幣3000元、第3名新台幣1000元，並於1月3日首批開獎。
此外，1111人力銀行表示，得獎人於該公司任職滿三個月後，還能再回到活動網站申請久任獎金，審核通過即可獲得現金1萬元，邀請親友參賽成功，最多可以得到1萬元全家商品券。
1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，為了協助求職最快找到好工作，「1111人力銀行」網站平台及官方APP，同步開啟「即時通」、「簡歷找工作」等多元求職管道，主動應徵工作至完成就職者(不限全職/兼職/工讀)，即符合「天天有獎」報名資格。