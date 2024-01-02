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採購紅隼火箭彈不符實需？陸軍駁斥：均依戰訓需求分年採購

▲2020年雙十國慶，參演憲兵快反連著戰鬥個裝、紅隼火箭彈亮相。（圖／記者葉政勳）
▲2020年雙十國慶，參演憲兵快反連著戰鬥個裝、紅隼火箭彈亮相。（圖／記者葉政勳）

記者呂炯昌／台北報導

媒體報導，陸軍庫存還有3萬枚庫存規畫檢修堪用的六六火箭彈打不完，如今再引進口徑相同的紅隼，明顯不切實際。對此，陸軍司令部今（2）日澄清，國軍彈藥採購，均依戰訓實需及彈藥壽期分年採購補充，媒體報導內容，並非事實

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針對媒體報導「陸軍採購紅隼火箭彈不符實需」乙情，陸軍司令部澄清表示，國軍彈藥採購，均依戰訓實需及彈藥壽期分年採購補充；有關「現有六六火箭彈庫存打不完，續購紅隼火箭彈為高層指示」報導內容，並非事實。

陸軍司令部強調，現階段於火箭彈專長班、基地鑑測及三軍聯訓時，均有實施六六火箭彈實彈射擊；另已完成紅隼火箭彈之專長、駐地及基地訓練規劃，以建構陸軍完整戰力，達成建軍備戰目標。

國軍現役的六六火箭彈仿製美軍M72拋棄式火箭彈，但66火箭彈面對共軍裝甲車輛早已不敷使用，中科院因而研發紅隼火箭彈，全名為「紅隼近程反裝甲火箭彈」，2009年8月台北國際航太展中首度展出原型，2013年航太展展出完成版。紅隼火箭彈重約5公斤，穿透力約350至400公厘，穿甲能力為66火箭彈的兩倍，目前採用5倍光學瞄具，未來可額外搭配瞄準設備。

紅隼反裝甲火箭採拋棄式發射管，配備摺疊握把、肩靠固定片及戰術軌道，可供拆卸式瞄準具及夜視儀使用。但由於紅隼火箭彈仍缺乏密閉空間發射能力，目前中科院正努力改善此缺點。

在陸軍採購之前，海軍陸戰隊與海巡署都已先行採購紅隼火箭彈。2022年6月2日，蔡英文總統前往桃園下湖西營區視導海軍陸戰隊66旅，更親自將紅隼火箭彈發射器扛上肩，稱讚拿起來不會很重，還滿好操作。

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▲總統蔡英文端節慰勉陸戰隊66旅，模擬操作紅隼反裝甲火箭彈。（圖／記者呂炯昌攝，2022.06.02）
▲總統蔡英文端節慰勉陸戰隊66旅，模擬操作紅隼反裝甲火箭彈。（圖／記者呂炯昌攝，2022.06.02）

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