採購紅隼火箭彈不符實需？陸軍駁斥：均依戰訓需求分年採購

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陸軍司令部強調，現階段於火箭彈專長班、基地鑑測及三軍聯訓時，均有實施六六火箭彈實彈射擊；另已完成紅隼火箭彈之專長、駐地及基地訓練規劃，以建構陸軍完整戰力，達成建軍備戰目標。
國軍現役的六六火箭彈仿製美軍M72拋棄式火箭彈，但66火箭彈面對共軍裝甲車輛早已不敷使用，中科院因而研發紅隼火箭彈，全名為「紅隼近程反裝甲火箭彈」，2009年8月台北國際航太展中首度展出原型，2013年航太展展出完成版。紅隼火箭彈重約5公斤，穿透力約350至400公厘，穿甲能力為66火箭彈的兩倍，目前採用5倍光學瞄具，未來可額外搭配瞄準設備。
紅隼反裝甲火箭採拋棄式發射管，配備摺疊握把、肩靠固定片及戰術軌道，可供拆卸式瞄準具及夜視儀使用。但由於紅隼火箭彈仍缺乏密閉空間發射能力，目前中科院正努力改善此缺點。
在陸軍採購之前，海軍陸戰隊與海巡署都已先行採購紅隼火箭彈。2022年6月2日，蔡英文總統前往桃園下湖西營區視導海軍陸戰隊66旅，更親自將紅隼火箭彈發射器扛上肩，稱讚拿起來不會很重，還滿好操作。
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