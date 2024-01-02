遭質疑否定過去外交休兵路線 外交部：不符現今主流民意
國民黨副總統候選人趙少康1日於副總統辯論會中指出，若當選要跟中國談外交休兵。對此，外交部於辯論會結束後所謂「外交休兵」其實背後是國人不支持的「九二共識」，使中華民國主權暴露在一中內政風險下，遭外界質疑是否打臉過去路線。對此，外交部發言人劉永健今（2）日表示，用一中框架和九二共識來換取外交休兵，不符合當前主流民意。
記者邱新博／台北報導
對於趙少康於辯論會中的言論，外交部昨發布新聞稿表示，面對中國從不掩蓋消滅我國主權的野心，所謂「外交休兵」等反對政黨引以為「政績」的口號，其實背後邏輯是9成國人不支持的「九二共識」連結中方的「一個中國」架構，使中華民國主權暴露在一中內政風險下，而得出的苟安結果。
外交部今天舉行新年來第一次例行記者會，媒體問及昨日新聞稿內容，是否代表外交部否定過往「外交休兵」的方向？對此，外交部發言人劉永健表示，國際情勢變化非常的快速，政府的任何政策都必須考慮當前情勢，以及最新的國內民意。
劉永健說，所謂的外交休兵背後的邏輯是八成國人都不支持的九二共識，以及連結中方所詮釋的一中框架。他表示，用一中框架和九二共識來換取外交休兵不符合當前的主流民意。