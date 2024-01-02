評副總統辯論　游盈隆：蕭打防守戰、趙擔攻擊手、吳帶來甘草效果

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至於趙少康，游盈隆認為是扮演攻擊手主打賴清德，其次才是批蕭美琴，不引人注目也難，趙詞鋒犀利，在藍營數一數二，多方面批賴，從政治立場、政策到人格，炮火猛烈。另宣布辭中廣董事、董事長、總經理，其實是遲來的宣示，本來就該做的；此外當選副總統不領薪水、不入住官邸，譁眾取寵，能感動多少選民？政府分官設職，各有其功能，領取一定薪酬是合理且必要，趙當選不領薪水，想證明什麼？
游盈隆指出，趙少康是藍營代表性人物，特別提到曾邀請美國當紅女歌手泰勒絲來台演唱，未能如願，歸因是台灣有戰爭風險，對這個這說法存疑，因為並不符近期美國輿論氣氛，他言下之意是台灣「草螟弄雞公」，卻完全不怪罪中共一貫鴨霸作風，儼然與中共隔海唱合欺負台灣人，這樣究竟是幫侯友宜爭取年輕選票？還是害侯友宜？令人好奇。
游盈隆表示，台灣總統大選離不開統獨之爭、兩岸關係、中華民國保衛戰等，何況總統電視辯論會。由此可見，賴清德稱「台灣社會沒有統獨問題」，沒有多少人相信。
游盈隆認為，趙少康一向雄辯滔滔，尤其在虛構的中華民國保衛戰時。賴清德的「中華民國」口誤，趙少康不窮追猛打才怪，但這也正好突顯「究竟是誰在消滅中華民國」、「台獨到底是什麼」、「侯趙配當選，就重回九二共識年代嗎」、「中華民國憲法在何種情況下會帶來災難」、「賴蕭配是贊成台獨，還是反對台獨」等，候選人們沒講清楚、沒能力講清楚或不願講清楚，但台灣選民必須弄清楚的問題。
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