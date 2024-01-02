鹿港「一生必吃老店蛋黃酥」新口味食品行 搭茶飲、咖啡開內用店
▲鹿港的蛋黃酥排隊名店「新口味食品行」將開設內用店，將蛋黃酥結合茶飲咖啡。（圖／新口味食品行提供）
記者
葉盛耀/綜合報導
2024-01-02 17:14:00
鹿港的新景點又將再＋1！位於彰化鹿港頂番婆的「新口味食品行」在地經營30多年，生產的蛋黃酥還被彰化網友喻為「一生中必吃」的老店蛋黃酥，每年逢中秋檔期時，不論是本店抑或是到台北百貨裡頭的快閃店，都是需要排隊許久的人氣糕點。現在業者將開設新分店「新口味鹿港店」，將蛋黃酥結合下午茶，成為可以內用的漂亮店面。而另一知名的台灣糕餅品牌「太保制餅」，則因應龍年到來，獨家限量推出「花漢餅」
成為人氣蛋黃酥的原因，「新口味」提到，蛋黃酥的製作須歷經從油皮包油酥的手勁桿壓力道、反覆層疊，再裹入鹹蛋黃與紅豆餡，每一道工序仰賴豐富經驗與技術，同時得確保出爐品質，這是機器所取代不來的。 後來因為「為什麼蛋黃酥不能成為優雅的下午茶點心？」這個念頭，「新口味」於是找尋新店面，以老房子改造，重新翻修，讓「新口味鹿港店」因而誕生。提供每日從頂番婆本店出爐配送的新鮮蛋黃酥，搭佐台灣特有的紅玉紅茶、四季春與咖啡，其中紅玉紅茶更榮獲2022年ITQI (International Taste & Quality Institute 國際風味暨品質評鑑所)兩顆星殊榮，獨特淡雅茶韻，襯托蛋黃酥的甜馥香酥，讓顧客能夠一口茶，一口蛋黃酥。 ▲鹿港在地30多年蛋黃酥名店「新口味食品行」，強調純手工製作，口感與層次風味皆為上乘之作。（圖／新口味提供） 另外，堅持將本土文化與現代的創意產品做結合的台灣在地糕點品牌「太保制餅」，因應龍年到來，也首推獨家研發，特別限量推出「花漢餅」，強調立體花瓣設計、直徑達15cm，創新造型結合台灣古早味，一次推出兩種口味，分別為招牌滷肉綠豆沙口味的「花好良緣」（售價650元／盒）與白玉金沙芋泥「花好月圓」（售價650元／盒），不僅鹹甜口味一次到齊，每一口也都可以吃到滿滿的餡料；由於製作精緻，新上市期間將採限量販售，每周限量100個（兩種口味加總），即日起至1月29日皆可預訂，售完為止。 ▲新口味食品行開設了「新口味鹿港店」，座位區有大片自然採光和蓊綠植栽相呼應，營造出有如咖啡廳般的舒適感。（圖／新口味提供） 而已經成為不少企業指名年節禮盒的「錦花酥」，也特別在新年期間推出金龍花財禮盒（售價890元／盒），集結「太保制餅」多款暢銷商品，包括花果茶等甜點全部到位，搭配龍年限定款木製提盒，更添宮廷節慶感，即日起已在「太保制餅」官網與門市開賣。 ▲「太保制餅」首次限量推出「花漢餅」， 內餡口味有傳統「古早味招牌滷肉綠豆沙」與台日結合的「白玉金沙芋泥」。（圖／太保制餅提供） ▲「太保制餅」於新年期間推出金龍花財禮盒，即日起已在官網與門市開賣。（圖／太保制餅提供）