新北警關切「包租侯」看板 綠議員轟：把警局當警總！
選戰倒數11天，民進黨猛攻國民黨總統候選人侯友宜凱旋苑爭議，綠營新北議員黃淑君今（2）日在板橋掛上看板，內容寫道「包租侯擁有103間套房，一年狠賺學生2000萬」，並在下方署名是民進黨製作，未料出牆面的屋主馬上收到警方關心，黃淑君質疑為何警方可無故查詢人民個資，另看板已署名民進黨，砲轟侯友宜，「別把市府當競總，警局當警總！」
記者陳威叡／台北報導
黃淑君說，侯友宜不只把市府當競總，還把警局當警總，今天下午4時掛上一塊看板，內容寫道「包租侯擁有103間套房，一年狠賺學生2000萬」，結果屋主馬上收到警察局的關心。
黃淑君質疑，警察局為何可以無故查詢人民個資，此外看板署名很清楚就是民進黨，找屋主施壓幹嘛？強調人民有言論自由，更直接向新北市警察局開戰，「有事直接衝著我來！」
黃淑君說，侯友宜不進議會備詢，落跑不顧新北市民，收租出租套房，喊話侯友宜有問題議會討論，不要在把新北市第一線的公務人員及警察同仁當成小弟，「不要把新北市府當競總，新北警局當警總！」
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