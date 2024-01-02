胡宇威結婚6個月見習當爸 講「疊字」逗小孩：會痛痛哦
胡宇威去年7月結婚，在大愛電視劇《打怪任務》見習當爸，劇中他飾演小兒科醫師「吳智凱」，是一個非常喜歡小孩的人，胡宇威說「我本來就還滿會逗小孩」，在演出前就先研究要如何跟小朋友互動的小訣竅，發現要講很多「疊字」，但自己本身是「不喜歡裝可愛」，演戲時卻要說很多「開開、咬咬、會痛痛哦」，還好克服了這個關卡，因為接了角色就要全力以赴。
記者羅凌筠／綜合報導
碰到角色原型「吳醫師」本尊時，胡宇威就開始觀察他講話的手勢跟走路姿態的細節，在診間也會有一些「撇步」，像是糖果、貼紙、甚至是折氣球，安撫小朋友，不過遇到疫情時，給任何東西都要消毒、貼紙要小朋友自取、不能提供吃的，很多細節都要注意，一個動作不對就要重拍。
胡宇威跟真實的吳醫生兩個人都是高材生、愛跑步，最讓胡宇威認同的就是兩個人的眼神都沒有殺傷力，相當和善，胡宇威說就算幾乎都戴口罩演戲「只用眼神演出也要認真帶微笑」，看了播出的畫面之後，胡宇威說自己都被自己說服了，「我的兒子或者我的女兒，以後都可以給他們，我覺得我還滿不錯的」，感謝有機會可以演出吳智凱醫師這個角色。
《打怪任務》描述2021年初台灣和國際疫情相比猶如平行世界，隨後本土疫情爆發進入3級警戒，台北慈濟醫院收治全台最多確診患者，900多位病患當中，有醫生面臨跟死神搶人的內心掙扎，還有年輕護理師銜天命在家人與病人之間承受極大壓力，一樁樁醫護團隊齊心對抗病毒這隻「怪獸」的真實故事。1月20日起，每周六晚間8點在大愛電視頻道及大愛劇場YouTube播出。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁