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羽田機場出意外！「最美空姐」林佩瑤曝訓練內幕：別因飛機餐生氣

▲「最美空姐」林佩瑤曾擔任空服員，對於羽田機場出意外，她揭空服員訓練內幕：「別再為飛機餐生氣」。（圖／翻攝林佩瑤IG）
▲「最美空姐」林佩瑤曾擔任空服員，對於羽田機場出意外，她揭空服員訓練內幕：「別再為飛機餐生氣」。（圖／翻攝林佩瑤IG）

記者薛羽彤／綜合報導

日本羽田機場昨（2）日發生嚴重意外事故。日本航空（JAL）編號516客機降落時，與海上保安廳所屬的MA722飛機發生碰撞，造成5死15傷，日本航空則是全員逃出。從《超級星光大道》出身、曾擔任空姐的林佩瑤在IG上有感而發，「當你在為了沒吃到雞肉飯而對空服員大發雷霆時，想一想，能夠平平安安抵達目的地，就已經很幸福了。」

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▲林佩瑤上圍變得飽滿，非常滿意效果。（圖／翻攝自林佩瑤臉書）
▲林佩瑤曾擔任過空服員，因此有「最美空姐」之稱。（圖／翻攝自林佩瑤臉書）
日本羽田機場的意外事故震驚不少人，林佩瑤在IG限時動態分享搭乘日本航空的驚險降落影片，她表示「機上全數乘客及機組人員皆逃生成功，真的不得不讚嘆他們的逃生應變能力。」接著她分享空服員主要的訓練內容是以安全為主，「每一趟飛行前都有超多前置作業，包括行前簡報、上機後執行飛安檢查及各種裝備的檢查等等。」

▲林佩瑤對日本機場發生意外有感而發。（圖／林佩瑤IG）
▲林佩瑤對於日本機場出意外有感而發。（圖／林佩瑤IG）
此外，林佩瑤也透露空服員的受訓課程，「每一年的複訓，大多數時間都在訓練發生緊急情況時，如何正確執行並冷靜的引導乘客逃生，每一個步驟、每一個動作、每一個口令都不容犯錯。」她也呼籲乘客，能平安抵達目的地已是萬幸，「在飛機上沒吃到想吃的飛機餐，沒拿到想看的報紙雜誌，沒買到想買的免稅商品真的不要再生氣了！」

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