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買「有機蔬菜」防假貨！需檢查3標示　洗菜3步驟避免農藥吃進肚

▲有機包裝蔬菜會在包裝上標示「有機」字樣，還有「有機農產品標章」、「驗證機構名稱」及「驗證證書字號」等資訊。（圖／NOWnews資料照片）
▲有機包裝蔬菜會在包裝上標示「有機」字樣，還有「有機農產品標章」、「驗證機構名稱」及「驗證證書字號」等資訊。（圖／NOWnews資料照片）

記者周淑萍/綜合報導

「有機」蔬菜對於民眾來說，代表更健康安全的選擇，因有機蔬菜通常在種植過程中，會避免使用合成農藥和化學肥料，藉此減少了農藥殘留的風險，同時減少對環境的負擔。對此，消基會指出，傳統市場蔬菜來源不只有各地農產運銷公司，可能還有從中盤商或直接來自產地等途徑，其間各盤商若未自行把關，可能就會將農藥殘留不合格的商品流入市面，消基會因此提供選購重點，同時提醒消費者，不管是不是有機蔬菜都要徹底清洗。

🟡「有機包裝蔬菜」購買標示

消基會指出，消費者若要購買「有機包裝蔬菜」，包裝上除了標示「有機」字樣，還可以認明「有機農產品標章」、「驗證機構名稱」及「驗證證書字號」這3項資訊，並且可透過「臺灣有機農業資訊網」查詢有機商品資訊。

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🟡「散裝有機農產品」購買標示

販賣處應以告示牌展示「品名」、「原產地（國）」及「有機農產品或有機轉型期農產品驗證證書影本」3項資訊，若消費者挑選的有機商品陳列處未發現這些資訊，建議多加詢問，避免買到「假有機」的商品。

▲傳統市場販售的散裝有機農產品，在販賣處應以告示牌展示「品名」、「原產地（國）」及「有機農產品或有機轉型期農產品驗證證書影本」3項資訊。（圖／消基會提供）
▲傳統市場販售的散裝有機農產品，在販賣處應以告示牌展示「品名」、「原產地（國）」及「有機農產品或有機轉型期農產品驗證證書影本」3項資訊。（圖／消基會提供）
🟡蔬果清洗3步驟，防止農藥殘留：

不論蔬果是否為有機，都應進行清洗。消費者清洗蔬果時可參考三步驟

第一步、「浸泡」：將蔬果浸泡在水中約3分鐘，讓表面的農藥溶解。

第二步、「沖洗」：用流動的清水沖洗蔬果，讓水流把殘留的農藥帶走。

第三步、「切除」：使用刀具切除蔬果的蒂頭、根部、或表皮等不容易清洗的凹陷部位。

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