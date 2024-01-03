▲常腰痛、下腹痛、私密處痛？男女都該早檢查治療，防範「骨盆腔炎」！

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什麼是骨盆腔炎？會怎樣？蔡樹衛醫師表示，骨盆腔炎廣義上來說，指的就是骨盆腔當中的器官、肌肉、組織等出現發炎情況，引起原因感染最常見，也關乎免疫系統。這不單只是女性特有的疾病，男性也會發生，女性常見引起的器官可為子宮、卵巢、輸卵管，男性則為攝護腺。患者將引起骨盆腔一帶及周邊疼痛，例如下腹部、腰部、私密處、會陰、恥骨等處疼痛，女性也可能月經異常、分泌物異常，男性則也可能睪丸疼痛、頻尿、尿不乾淨等。
最常見的風險因素是？蔡樹衛醫師表示，骨盆腔炎之所以大多人會誤以為是女性特有疾病，可能正是因為女性確實更較男性常見，從陰道口感染一路向上引起發炎，最廣為人知的包括了細菌感染、念珠菌的黴菌感染、滴蟲感染等，風險因素除了最常見性行為所致以外，也可能因陰道沖洗習慣不佳、手術、置放體內避孕器等所引起。男性的感染路徑就是尿道口，男性尿道比女性較長，因此雖然較不容易，但也還是有感染發炎、甚至急性感染引起急性攝護腺炎的可能。
骨盆腔炎盡早檢查治療，以免反覆發作、找不到原因！
發展成「慢性骨盆腔炎」：蔡樹衛醫師提醒，民眾若有察覺到骨盆腔炎症狀建議盡早檢查並治療，並且找出原因阻斷可能的相關風險，以避免骨盆腔炎拖久了可能發展成「慢性骨盆腔炎」，這將除了容易反覆發作以外，也會慢性疼痛，女性可能提升不孕症等風險。
進展到「慢性骨盆腔疼痛症候群」：接下來，也可能出現「慢性骨盆腔疼痛症候群」，雖然這並非是一種疾病，但器官、肌肉、組織等已經受到影響，進而出現各種症狀，故名為症候群，恐怕更不易找到問題的根源。例如骨盆腔炎康復了，但留下了慢性骨盆腔症候群而持續疼痛，卻也找不到何處發炎。上述各階段雖然都有辦法治療，但越往後越不易根治，自然還是早點治療為佳。
骨盆腔炎治療以抗生素為主，醫籲良好生活，預防為上策！
骨盆腔炎治療：蔡樹衛醫師表示，骨盆腔炎的治療現階段主要以抗生素藥物為主，一般而言約1-2周，並且視情況針對症狀消炎止痛。提醒避免自行服用抗生素，以免未根治反倒出現抗藥性，治療過程便可能延長，需要找出相對應的抗生素進行治療，應當留意。至於慢性骨盆腔疼痛症候群就會是先以緩解疼痛為主，並盡早找出原因。
預防骨盆腔炎：蔡樹衛醫師提醒，防範骨盆腔炎最簡單的方式就是多喝水、不憋尿。而考量大多是性行為所引起，因此也鼓勵安全性行為、戴好保險套、固定性伴侶。避免不良的沖洗方式，例如用蓮蓬頭直冲陰道，應以淋浴的方式流水沖洗，也避免泡澡，降低私密處感染風險。由於骨盆腔炎也和自體免疫有關，因此維持良好作息、飲食均衡、心情愉快、規律運動等也相當重要，以維護免疫系統正常。運動方面也留意避免久坐型的運動，例如飛輪、單車等。
發現症狀早點就醫檢查，避免相關風險，並養成良好的生活習慣，更有助身體恢復健康，防範骨盆腔炎！
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