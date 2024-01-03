蕭美琴抱病燒聲辯論輔選　黃暐瀚：看到年輕版的蔡英文！用字精準

▲民進黨副總統候選人蕭美琴抱病辯論，聲音沙啞。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.01.01）
▲民進黨副總統候選人蕭美琴抱病辯論，聲音沙啞。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.01.01）

記者何哲欣／台北報導

副總統候選人辯論會前天下午登場，民進黨副總統候選人蕭美琴抱病上場，全場用沙啞聲音發言，國民黨副總統候選人趙少康則宣布請辭中廣董事長、當選後4年副總統任內不支薪。民眾黨副總統候選人吳欣盈則不時抱怨被當空氣。評論三名副手表現，資深媒體人黃暐瀚說，蕭美琴就像是年輕版的總統蔡英文，雖然當天喉嚨沙啞、感冒，但都沒講錯話，且很精準地把想法論述給觀眾。

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黃暐瀚昨在政論節目《TVBS戰情室》中說，趙少康1994年競選台北市長時的辯論會上，就曾用手板，這次也秀出辭中廣董事長的文件，秀出來還停了5到8秒沒講話，「相當具有戲劇張力，也達到了宣傳效果」。

黃暐瀚也說，吳欣盈雖然對政務還不是那麼熟悉，然後說話時國、台、英語交雜，但他覺得至少年輕人會喜歡，民眾黨總統候選人柯文哲的支持者也會喜歡。

至於蕭美琴，黃暐瀚說，「我看到了年輕版的蔡英文」，雖然蕭喉嚨沙啞、感冒，但在兩岸及國際的用詞上面，蕭並沒有講錯話，都很精準的把想法論述給民眾聽。他認為3名副總統候選人各自都有得分。

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