▲67家癌品認證醫院　癌友照護更全面！

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癌症診療品質認證 10年間存活率增幅二成國民健康署為提升國內癌症預防及診治照護服務品質，自民國97年開始辦理「癌症診療品質認證」，目前全臺共有67家醫院通過「癌症診療品質認證」，已有8成5以上的癌症病人在通過認證的醫院接受治療，我國全癌症病人5年存活率也從95年至99年間的51.1%，提升為106年至110年間的62.1%，增幅21.53%，顯示10年間癌症照護品質已有提升。
獨居年長者罹癌 照護團隊協助完整治療60歲獨居的黃先生，擔心看病請假影響現在的工作，即使出現吞嚥困難也不敢就醫，直到完全吞不下東西，不得已才到醫院就診，經檢查確診為食道癌第3期，醫師建議以化療及電療的方式治療。但黃先生擔心無力負擔醫療費用且無人照顧，所以選擇拒絕治療，還好個管師小鋒主動發現，啟動相關團隊的介入與協助，包括：申請補助費用、保留現有的工作等，才願意接受完整的治療；目前病情獲得控制，並已重返工作崗位。
黃先生的案例，就是透過癌症診療品質認證醫院照護成功的最佳寫照，醫療團隊主動關心病人，提供全方位的照護，在最短的時間內，整合多專科團隊，找出最合適的治療。
多專科醫療團隊 整合式照護門診更全面過去癌症病人到醫院之後，大多是由1位醫師決定病人的所有治療方式，但每位醫師治療標準往往不一樣，常使癌友或其他醫護人員無所適從。國民健康署吳昭軍署長表示，醫院要獲得癌症診療品質認證，必須建立有醫學實證的診斷與治療的標準作業流程，包括化學治療、放射線治療及手術等，都必須依照既定標準執行，並制定癌友專屬的治療計畫書。
此外，透過整合癌症相關科別，成立多專科醫師團隊及整合式照護門診，除了腫瘤個案管理師外，更集合腫瘤內、外科、放射腫瘤科、病理科、影像診斷科等相關科別組成跨科別的專業團隊，也包含營養師、心理師等，透過定期開會，充分討論與確認每位病人的檢查結果，使治療策略更完整。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60434
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