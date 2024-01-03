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67家癌品認證醫院　癌友照護更全面！

▲67家癌品認證醫院　癌友照護更全面！
▲67家癌品認證醫院　癌友照護更全面！

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】癌症已41年蟬聯為國人十大死因之首，根據衛生福利部最新發布之死因統計資料顯示，111年癌症死亡人數為5萬1,927人，占總死亡人數24.9%，隨著高齡化社會及生活習慣改變，癌症發生率與死亡率逐年增加，罹患癌症除了對個人生命健康造成威脅，連帶影響家庭的經濟負擔及生活品質。

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癌症診療品質認證　10年間存活率增幅二成　

國民健康署為提升國內癌症預防及診治照護服務品質，自民國97年開始辦理「癌症診療品質認證」，目前全臺共有67家醫院通過「癌症診療品質認證」，已有8成5以上的癌症病人在通過認證的醫院接受治療，我國全癌症病人5年存活率也從95年至99年間的51.1%，提升為106年至110年間的62.1%，增幅21.53%，顯示10年間癌症照護品質已有提升。

獨居年長者罹癌　照護團隊協助完整治療

60歲獨居的黃先生，擔心看病請假影響現在的工作，即使出現吞嚥困難也不敢就醫，直到完全吞不下東西，不得已才到醫院就診，經檢查確診為食道癌第3期，醫師建議以化療及電療的方式治療。但黃先生擔心無力負擔醫療費用且無人照顧，所以選擇拒絕治療，還好個管師小鋒主動發現，啟動相關團隊的介入與協助，包括：申請補助費用、保留現有的工作等，才願意接受完整的治療；目前病情獲得控制，並已重返工作崗位。

黃先生的案例，就是透過癌症診療品質認證醫院照護成功的最佳寫照，醫療團隊主動關心病人，提供全方位的照護，在最短的時間內，整合多專科團隊，找出最合適的治療。

多專科醫療團隊　整合式照護門診更全面

過去癌症病人到醫院之後，大多是由1位醫師決定病人的所有治療方式，但每位醫師治療標準往往不一樣，常使癌友或其他醫護人員無所適從。國民健康署吳昭軍署長表示，醫院要獲得癌症診療品質認證，必須建立有醫學實證的診斷與治療的標準作業流程，包括化學治療、放射線治療及手術等，都必須依照既定標準執行，並制定癌友專屬的治療計畫書。

此外，透過整合癌症相關科別，成立多專科醫師團隊及整合式照護門診，除了腫瘤個案管理師外，更集合腫瘤內、外科、放射腫瘤科、病理科、影像診斷科等相關科別組成跨科別的專業團隊，也包含營養師、心理師等，透過定期開會，充分討論與確認每位病人的檢查結果，使治療策略更完整。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60434

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