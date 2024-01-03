台股大地震！重挫近300點失守17600關卡 台積電下挫15元
美股2日開年交易大多收低，台北股市今（3）日開低走低，加權指數終場大跌294點，收在17559點，跌幅1.65%，成交金額新台幣3034億元。權值股台積電下挫15元，電子類股同步成重災區，金融及傳產族群全面回檔，今日由航運股撐盤，防疫概念股飄香。
記者鄭妤安／台北報導
道瓊工業指數微漲25.50點，或0.07%，收37715.04點；標準普爾指數下滑27.00點，或0.57%，收4742.83點；那斯達克指數大跌245.41點，或1.63%，收14765.94點；費城半導體指數重挫152.438點，或3.65%，收4023.036點。
台北股市今日大地震，大盤開低走低，加權指數終場大跌294點，收在17559點，跌幅1.65%，成交金額新台幣3034億元。晶圓代工龍頭、權值王台積電大挫15元至578元，跌幅2.53%，失守月線581.6元，電子股一片綠油油，其中，大立光跌3.59%，收在2685元；聯發科跌2.85%，收在953元。
AI 概念族群同樣走弱，面板雙虎也跌2至3%。貨櫃三雄今日表現持續強勢，防疫概念股獲買盤進駐。