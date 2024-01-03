BMI破30！少男出現「A罩杯」超尷尬　醫院檢查驚見脂肪肝上身

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然而，並不是BMI沒超過35，就不會產生任何疾病風險。林捷忠說，先前有一位13歲的林小弟（化名），其BMI屬於第二級肥胖水準、尚未達到病態性肥胖，但胸部外觀出現膨大、將近A罩杯的情況，持續至少2年都沒有就醫。
林捷忠提到，林小弟的情況越來越嚴重，一直到後來，林小弟因為擔心被同學嘲笑，找各式理由不上游泳課，父母也擔心是性早熟，這才到醫院求診，一檢查才發現，林小弟已經出現肝功能異常、輕度脂肪肝、肝纖維化等各類異常，不僅僅是肥胖本身的問題了。
對於青少年的肥胖問題，林捷忠表示，減重困難主要歸因於「2不1無法」，其一是肥胖青少年對於減肥的動機與醫護的想像不同，其二是獲取減重的訊息管道不正確、其三則是無法多吃多動，尤其有些孩子運動就會餓、餓了就多吃，反而是惡性循環，學業壓力也讓青少年很難有充分的運動時間。
林捷忠解釋，肥胖青少年減重的前三名動機是想要更健康（27%）、更為自信（24%）、更好更有活力（23%），但家長認為，青少年減重動機是為了穿進更小號的衣服（32%）、對自己體重不滿意（26%）、以及想要體型更健美（25%），醫護則認為青少年想要對自己更有自信（82%）、以及更受歡迎（84%）等，三方對於減重動機不同調時，就會輕忽這件事情的必要性。
此外，林捷忠表示，網路上常有錯誤資訊，恐讓成長中的孩子減重不成反傷身，比如常聽到的低GI、168斷食法等，雖然並無不可，但務必注意「等熱量」的概念、要理解其運作的原理後，再來考慮適不適合自己，千萬不要胡亂嘗試。