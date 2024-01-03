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BMI破30！少男出現「A罩杯」超尷尬　醫院檢查驚見脂肪肝上身

▲肥胖可說是現代人常見的文明病，若放任不管，除了3高外，脂肪肝、肝功能異常也可能上門。（圖／ingimage）
▲肥胖可說是現代人常見的文明病，若放任不管，除了3高外，脂肪肝、肝功能異常也可能上門。（圖／ingimage）

記者林志怡／台北報導

肥胖可說是現代人的常見文明病之一，但仍有不少民眾不以為意、放置多年也不尋求治療。台中榮總兒童肝膽腸胃科主治醫師林捷忠對《NOWnews今日新聞》表示，曾有一位13歲的少年，BMI超過30、達到二級肥胖，胸部也因此出現「A罩杯」，就醫檢查才發現，已經有脂肪肝與肝纖維化等情況，呼籲民眾務必注意肥胖伴隨的風險、適時尋求醫師協助。

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身體質量指數（BMI）常用以判斷是否有過輕、肥胖等問題，正常情況下會介於18.5到22.9之間，18.5以下屬於過輕、23到24.9屬於過重，再往上則屬於肥胖，再分為3級，25到30屬於第一級肥胖、30到34.9屬於第二級肥胖、35以上則屬於第三集肥胖，也被稱為「病態性肥胖」。

然而，並不是BMI沒超過35，就不會產生任何疾病風險。林捷忠說，先前有一位13歲的林小弟（化名），其BMI屬於第二級肥胖水準、尚未達到病態性肥胖，但胸部外觀出現膨大、將近A罩杯的情況，持續至少2年都沒有就醫。

林捷忠提到，林小弟的情況越來越嚴重，一直到後來，林小弟因為擔心被同學嘲笑，找各式理由不上游泳課，父母也擔心是性早熟，這才到醫院求診，一檢查才發現，林小弟已經出現肝功能異常、輕度脂肪肝、肝纖維化等各類異常，不僅僅是肥胖本身的問題了。

對於青少年的肥胖問題，林捷忠表示，減重困難主要歸因於「2不1無法」，其一是肥胖青少年對於減肥的動機與醫護的想像不同，其二是獲取減重的訊息管道不正確、其三則是無法多吃多動，尤其有些孩子運動就會餓、餓了就多吃，反而是惡性循環，學業壓力也讓青少年很難有充分的運動時間。

林捷忠解釋，肥胖青少年減重的前三名動機是想要更健康（27%）、更為自信（24%）、更好更有活力（23%），但家長認為，青少年減重動機是為了穿進更小號的衣服（32%）、對自己體重不滿意（26%）、以及想要體型更健美（25%），醫護則認為青少年想要對自己更有自信（82%）、以及更受歡迎（84%）等，三方對於減重動機不同調時，就會輕忽這件事情的必要性。

此外，林捷忠表示，網路上常有錯誤資訊，恐讓成長中的孩子減重不成反傷身，比如常聽到的低GI、168斷食法等，雖然並無不可，但務必注意「等熱量」的概念、要理解其運作的原理後，再來考慮適不適合自己，千萬不要胡亂嘗試。

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