▲月經期間腹痛、血便？子宮內膜異位症可能原因　婦產科醫生揭露5大警訊

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子宮內膜異位症導致腹痛、血便。（示意圖 / Shuttershock）
張瑜芹醫師在臉書專頁《美麗而剽悍 婦產科女醫 新竹竹北 張瑜芹醫師》發文，解釋子宮內膜異位症是指月經期間子宮內膜剝落後在錯誤的位置落地生根。然後隨着月經週期生長、剝落，伴隨腹痛、腹脹等症狀。
她也提到了子宮內膜異位症的常見症狀包括：
1. 經痛：子宮內膜異位症的常見症狀就是經痛，輕則需要吃止痛藥，嚴重者可能需要用到荷爾蒙藥物做控制。
2. 骨盆腔疼痛：子宮內膜異位症不一定經期才有疼痛，有人還會在經期前後、性行為時疼痛，最辛苦的是無時無刻都在痛，稱為慢性骨盆腔疼痛。
3. 異常出血：少數的子宮內膜異位症患者會出現異常出血的情況；可能是月經來超過10天、半個月，也可能是非經期出血。總之，出血超過7天都是不正常的，請及時就醫，不需要等月經乾淨才去看醫生。不需要等月經乾淨才去看醫生。不需要等月經乾淨才去看醫生。（很重要所以要講3次）
4. 排便或排尿時有疼痛感：當子宮內膜組織生長在腸道或膀胱附近時，可能導致排便或排尿時的疼痛，嚴重者甚至會有血便的問題。
5. 不孕：某些患者可能面臨不孕問題，因為子宮內膜異位可能干擾卵子和精子的相遇。
醫師也指出子宮內膜異位除了引起經痛、腹脹等症狀，也將提升懷孕流產率。因此，若發現自己疑似患有子宮內膜異位症，醫師建議儘早到婦產科進行治療干預。若不幸患上子宮內膜異位症，醫師提醒患者少吃油炸物、醃漬物、經期間減少水果攝取、戒煙、經期間嚴禁性生活。
最後，醫師表明子宮內膜異位症通常是靠藥物治療，極少需要手術治療，勸告大家不必緊張、最重要的是要及早發現和及早治療。
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