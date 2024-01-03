《追分成功》王樂妍老公開錢莊 爽炫鑽戒：大到不知道幾克拉
台視八點檔《追分成功》加入新角色，王樂妍、伊正、蔡祥一家人來頭不小，王樂妍在劇中攀上開錢莊的老公伊正，穿金又戴銀，手上掛著超大顆鑽戒，興奮的到處向人展示：「你看！我的鑽戒有夠大顆，這次一開始就很有錢，大到不知道幾克拉，先在戲裡過過癮！」王樂妍透露現實生活沒有鑽戒，打趣表示：「怎麼可能會有！那要結幾次婚啦！」
記者羅凌筠／綜合報導
伊正飾演「林文豪」，人稱「豪哥」，從事地下金融匯兌事業，與柯叔元飾演的「李守善」曾一起闖蕩江湖；王樂妍飾演的「江亞萍」是守善前女友阿琳的閨密，一直暗戀著守善，儘管已與文豪結婚多年，但江亞萍心中最重要的位置仍是李守善。
劇中夫妻檔伊正和王樂妍拍攝定裝合照時，看起來貌合神離，被大家笑指感情不好，王樂妍笑說：「我愛的本來就不是他啊！」伊正聽了作勢敲王樂妍的頭，並自信表示：「我終會感動妳的。」
蔡祥曾在《追分成功》客串1、2集，當時是柯叔元年輕時在江湖闖蕩的未婚妻，這次以高中生身分回歸，扮作王樂妍、伊正的愛女「林萌」，她笑說：「完全不一樣的角色，比較像本人的個性一點。但角色還是比較任性，愛作怪，反正有爸爸當靠山。」
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁