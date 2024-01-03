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天冷吃火鍋注意8事項　蛤蜊開了不等於熟了！正確加熱溫度、時間曝

▲天冷吃火鍋注意8事項　蛤蜊開了不等於熟了！正確加熱溫度、時間曝
▲天冷吃火鍋注意8事項　蛤蜊開了不等於熟了！正確加熱溫度、時間曝

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】天氣漸漸變冷，許多民眾會在這時候吃火鍋，選擇不同的湯頭，加入火鍋料、肉類、海鮮、豆腐、豆皮、蔬菜等，就能在寒冷的天氣中飽餐一頓。不過，若是食材品質不佳、食物未徹底加熱等，吃下肚後可能會食品中毒的風險。

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該如何選購火鍋食材？食材儲存、備料、烹煮時又該注意哪些部分呢？食藥署提醒8注意事項，讓民眾能吃鍋吃得更安心，避免享受美食後產生食品安全問題。

吃火鍋避免食安問題　食材選購、烹調注意8事項

冬天大啖火鍋是一大享受，不過如果沒有注意食材的新鮮、保存等，很有可能會因此「樂極生悲」。食藥署表示，從食材選購到烹調，民眾應注意以下8點：

  • 食品業者及民眾，可選擇具有驗證標章或溯源證明文件之食材
  • 留意儲存條件，冷藏食品應存放於0－7℃、冷凍食品應存放於-18℃以下
  • 食材需掌握「先進先出」原則
  • 食材調理前若需解凍，建議應置於冷藏庫或以微波爐解凍，也可以密封包裝後以流水解凍
  • 仔細清洗食材，蔬果清洗乾淨後再分切
  • 湯底要先煮沸後再飲用，食品加熱中心溫度應超過70℃
  • 烹煮蛤蜊或牡蠣等貝類，當殼打開後應再多加熱5－10秒，切勿因追求口感而忽略生食風險，以避免食品中毒的發生。
此外，生食與熟食交叉污染也是相當常見的食物中毒原因之一，在處理食材時應使用不同砧板、刀具，分別處理生食與熟食，處理後也應區分生熟食，避免交叉污染。

食品中毒有「這些」症狀　外食應注意湯底標示

常見的食品中毒症狀包括腹瀉、噁心、嘔吐、腹痛、發燒、頭痛及虛弱等，有時候還會伴隨血便或膿便，但並非所有症狀都會同時發生。食藥署表示，倘若有發生疑似食品中毒事件時，應儘速就醫，並配合衛生單位調查，以釐清食品中毒發生原因。

另外，為了維護國人健康及食用安全、重視消費者「知」的權利，食藥署訂有「直接供應飲食場所火鍋類食品之湯底標示規定」。食藥署提醒，食品業者應依規定如實標示，民眾於外出用餐時也可留意相關標示資訊，挑選自己喜歡的湯底。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60428

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