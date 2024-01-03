▲輪班工作如何照「三餐」服藥？　服藥時間原則一次看

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忘記吃藥：對半原則
▲一般的藥物忘記吃，可以採取「對半原則」。（擷取自「藥博士 正藥說」）
「藥博士 正藥說」說明，針對一般的藥物，可以採取「對半原則」做為參考，舉例來說，今天藥物的服用時間是一天1次，那一半的時間就是12小時，只要想起來的時候間隔下次服藥時間大於12小時，就可以趕緊補服藥物。如果小於12小時，與下次的間隔太近，不建議再進行藥物的服用。
當然也有特殊例外的藥物囉，最常見必須要每天吃，又容易忘記的藥物就是「事前避孕藥」，藥物的原理是藉由調控雌激素與黃體素來達到避孕的效果，因此維持穩定的賀爾蒙濃度是非常重要的！如果忘記吃的時間還沒超過12小時，發現時可以立即補1錠。如果發現的時間已經超過12小時，即在第2天服藥時間吃2錠，補吃完後的下1錠都要按照正常時間服用。如果是已經超過3天沒有服用，建議諮詢藥師或是醫師，尋求更詳細的服用以及避孕方式。
除了上述的基本原則以外，還要考慮到藥物的作用會不會影響到生理作息，例如影響睡眠、血糖、利尿等等。因此，有忘記服藥的情形都可以盡速詢問鄰近的社區藥局藥師，把握黃金服藥時間。
小技巧：設鬧鐘提醒吃藥
民眾也分享自己的服藥撇步，「我有裝提醒吃藥的手機app，我這樣訓練自己大概過了半年才養成準時吃藥的習慣。設鬧鐘的時候要給自己緩衝、補吃的時間，那個也要設定在鬧鐘裡面。畢竟平常不可能永遠剛好當下都方便吃藥，但總是要讓自己吃下去。」
另外有民眾詢問「糖尿病的藥是三餐飯後各吃1顆，假日我都是中午才吃飯，就一次吃2顆，有時會到下午才吃第一餐，吃完也是吃2顆，到很晚再吃1顆，我這樣可以嗎？」藥師回應，因為忘記吃藥而一次服用2顆是非常不好的，這很可能會增加藥物副作用的風險。由於糖尿病用藥跟飲食的互相搭配非常重要，如果生活習慣無法配合醫囑用藥，就一定要再跟醫師討論！
輪班工作 掌握間隔藥物服用時間的設計通常會考量藥物半衰期或藥物特性，「半衰期」指的就是藥物在體內的濃度經過代謝及排除後，降到一開始的一半所需要的時間。通常半衰期越短的藥物，服藥的時間間隔會越短。舉例來說，半衰期在4至6小時的藥物，通常可配合三餐服用，因為時間的間隔大約就是4至6小時。
▲大部分的藥物只需依固定的間隔時間服用即可，不須配合常見的「三餐」時間。（擷取自「藥博士 正藥說」）
而藥物特性層面的考量有很多種，常見有
藥物的吸收特性：
是否需要搭配高油脂食物、會不會刺激腸胃道等等，這會影響藥物是否需要空腹服用或是隨餐服用。
藥物影響生理作用：
是否會影響生活作息或是生理作用，例如容易造成嗜睡、鎮靜作用的藥品，就不適合在早上（或工作前）服用；部分血糖藥可能需要在飯前服用，以避免低血糖等等。
藥物的劑型影響：
腸溶錠、緩釋劑型、速效劑型，不同劑型可能有不同的藥物釋放時間。
「藥博士 正藥說」表示，事實上，大部分的藥物，只需要依照固定的間隔時間服用即可，不須配合常見的「三餐」時間。如果在藥物的使用上，不清楚是不是需要在特殊時間服用，也可以諮詢藥師，請藥師幫忙安排適合的時間服用，才可以兼顧生活以及健康！
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60419
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