倒數9天最新戰報／新北萬人造勢　賴憂：韓國瑜當立法院長怎麼辦

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賴清德推出競選影片，影片中有藍、白色車反方向而開畫面，外界認為有暗喻藍白與綠路徑背道而馳。柯文哲昨對此表示，到底誰方向是對的還不知道，且這就是新聞手法，看看聽聽就好，還是認真做事，「如果蔡英文路線，美國為什麼老是對你打問號？」柯文哲在辯論會時質疑，侯友宜是中共支持的人，侯批柯文哲抹紅，柯昨也再質疑國台辦沒有點頭同意，大陸台商哪裡敢幫國民黨募款。
此外，吳欣盈未向中選會申報比利時籍配偶財產，引起各界關注。吳欣盈去年底雖更新財報資料，但仍未申報丈夫財產資訊。對此，吳欣盈昨僅說，目前申報程序中，一切依法處理，不願多談。
【國民黨】
侯友宜昨受訪被問到，有綠營高層說，柯文哲支持度數據咬很緊，未來恐派不會出現棄保效應。侯友宜昨回應，全力集中選票，完成政黨輪替，國家才有未來和希望。此外，侯友宜昨也說，賴清德說要公開高端採購合約，到現在也沒公開，批賴「說一套做一套」，錄音帶事件爆發後，也未見民進黨回應，重申當選後成立新特偵組，一定查辦到底，還給人民公道。
此外，趙少康接受專訪，被問及與鴻海創辦人郭台銘的關係，郭是否會在最後關頭為藍營站台？趙少康坦言，「我有他3個電話號碼，然後打都直接就進入語音了」，且也傳過語音訊息、訊息，但郭都不聞不問。至於柯文哲說國台辦支持侯友宜，趙少康諷， 柯文哲抓狂了，選舉選到抓狂了，選舉選到語無倫次，如果要亂講，他們也可以說是中共指定柯文哲，但這並不是小孩吵架。
【民進黨】
賴清德昨一大早7點半前往台北市小巨蛋周邊「站路口」，向路過的揮手、爭取支持。由於蔡英文在4年前也在同一地點，向選民拜票，引起關注。對此，賴清德笑說，「我是希望能夠延續這樣的氣勢，贏得最後的勝利」。賴蕭配與蔡英文推出「我們一起，在路上」影片，在網路上引起迴響。賴清德說，這代表選擇對的人蔡英文、領導國家走在對的路上，而蔡卸任後，所換的司機絕對不能換錯人，「賴清德、蕭美琴是最能夠延續蔡英文路線，帶領台灣繼續往前進的候選人」。
民進黨昨在侯友宜本命區新北市舉辦兩場大型造勢晚會，全力拉抬民進黨立委候選人。賴清德喊話，要讓民進黨繼續在國會過半，否則韓國瑜就會當上立法院長，將來帶著藍營執政17縣市長去中聯辦、國台辦怎麼辦？國際社會會認為台灣向中國靠攏，民主陣營勢必也將減少對台灣的支持。
賴清德說，賴蕭配對土地有很深感情、對國家有深切使命，其他兩組候選人是走回頭路；此外，民進黨不會接受「九二共識」，接受九二共識，等於放棄主權。
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