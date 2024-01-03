美國債突破34兆美元！再創歷史新高 政府關門危機又浮現
美國財政部最新公布的數據顯示，美國國債已突破34兆美元，再創下歷史新高，距離突破33兆美元才隔3個月左右。美國聯邦預算委員會主席麥金尼亞斯 （Maya MacGuineas） 稱這是令人沮喪的「成就」，而距離美國國會達成共識來讓美國政府避免關門停擺，又僅剩下幾週的時間。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《CNN》報導，美國國債（未償公共債務總額）在去年12月29日正式達到34.001兆美元，麥金尼亞斯直言如此的債務水平對國家經濟和國家安全來說都十分危險，稱屢破紀錄的美債數字是「一個真正令人沮喪的成就」，但美國政府無法停止借貸。
隨著美債又創新高，美國政府關門停擺的危機再度浮現眼前。美國參議院於去年11月通過一項臨時撥款法案，以避免政府關門。但在1月19日與2月2日，國會必須先後針對優先支出事項，包括軍事國防、交通、住房和能源等等，以及其他政府開支事項通過正式撥款，否則美國政府又要停擺。
然而，目前共和黨和民主黨對於財政支出缺乏共識，國債已成兩黨一個主要爭執點，加劇了預算僵局。共和黨指責拜登政府的支出過於龐大，民主黨則批評共和黨的減稅措施侵蝕了政府收入。
根據彼得森基金會（Peter G. Peterson Foundation）報告，美國政府每天光是支付債務的利息就要花費20億美元，若情況持續如此，在10年內，美國政府支付債務利息的金額恐超過政府花在研發、基礎設施和教育事務之上的總和。